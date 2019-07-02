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02.07.2019 19:04
Рубрика: Власть

Итоги работы над поправками в бюджет

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия"  в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
На прошлой неделе Государственная Дума приняла во втором и в окончательном третьем чтении закон, вносящий изменения в федеральный бюджет 2019 года. Как я уже писал на страницах "Российской газеты", объем ненефтегазовых доходов оказался больше прогнозного значения, и благодаря этому у нас появилась возможность увеличить бюджетные расходы социального характера.

Однако за соответствующие изменения в бюджет проголосовала только фракция "Единая Россия". Оппозиционные фракции фактически отказались поддержать направление дополнительных средств на развитие образования, здравоохранения, отечественной промышленности и сельского хозяйства, на решение острых проблем граждан нашей страны. Против чего же именно они проголосовали?

Фото: РИА Новости
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Отмечу лишь несколько поправок, которые были внесены нами при рассмотрении закона во втором чтении.

Во-первых, мы увеличили поддержку субъектов Российской Федерации на 4,3 млрд рублей. Теперь регионы дополнительно получат почти 130 млрд. Из них 34,4 млрд рублей - это поддержка дорожных фондов субъектов Федерации, еще около 31 млрд рублей - дотации на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов и более 30 млрд рублей - гранты регионам за реализацию национальных проектов. В результате общий объем грантов субъектам Федерации составит 50 млрд рублей.

Во-вторых, мы продолжаем оказывать помощь отечественным товаропроизводителям. В 2019 году на субсидии российским производителям автомобилей дополнительно будет направлено более 12 млрд рублей, производителям сельскохозяйственной техники - 14 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей мы добавили за счет неосвоенных средств на льготное кредитование села.

В-третьих, более 2 млрд рублей будет выделено регионам на закупки расходных материалов к инсулиновым помпам. Речь идет о компактных медицинских устройствах для непрерывного введения маленьких доз инсулина под кожу при лечении сахарного диабета. Эти помпы являются удобной альтернативой многократным ежедневным инъекциям. Напомню, что о необходимости выделения дополнительных средств на закупку расходных материалов к таким устройствам депутаты фракции "Единая Россия" говорили неоднократно, в том числе на совещании с Дмитрием Медведевым при подготовке к недавнему отчету правительства в Госдуме. Совместными усилиями нам удалось найти финансирование и решить этот вопрос, важный для миллионов людей, страдающих диабетом.

В-четвертых, 2 млрд рублей будет дополнительно направлено "Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства" на предоставление поручительств по кредитным договорам. Таким образом, с учетом всех поправок в 2019 году на решение проблем дольщиков будет выделено около 21 млрд рублей.

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В-пятых, почти 1 млрд рублей планируется дополнительно направить на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой с учетом потребности в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет. В итоге общий объем средств, выделяемых на эти цели, составит 38 млрд рублей.

Наконец, более 1 млрд рублей будет потрачено на обновление материально-технической базы научных лабораторий российских вузов и на капитальный ремонт зданий Московского государственного университета.

Также мы начали распределять субсидии регионам на 2020 и 2021 годы. На данный момент принято решение по 11 межбюджетным трансфертам на общую сумму 33,9 млрд рублей в 2020 году и 16,2 млрд рублей в 2021 году. Но 51 субсидия пока еще осталась нераспределенной. Надеюсь, что в ближайшее время Государственная Дума вернется к этому вопросу.

Власть Позиция Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева
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