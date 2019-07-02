Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве

В сплоченности народа и национальном единстве видит будущее своей страны Александр Лукашенко. Об этом он заявил 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, передает пресс-служба главы РБ.

"История научила нас беречь мир и независимость, оставляя разногласия и противоречия прошлому. Мы точно знаем, что будущее Беларуси - в сплоченности народа и национальном единстве. Это самое большое достижение нашего государства и самое лучшее наследие, которое мы оставим нашим детям и внукам", - заявил глава Беларуси.

Поздравляя сегодня участников торжественного собрания с Днем Независимости и 75-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, он отметил, что этот день "стал точкой отсчета новой истории страны - мирной и созидательной". По его словам, даже спустя долгие счастливые годы под чистым небом этот праздник неизменно возвращает в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

"Более трех лет горела Беларусь в пекле Великой Отечественной. В первых ожесточенных боях наши деды и прадеды учились воевать, а в тылу врага - выживать и бороться. Но, видя смерть товарищей, сталкиваясь с нечеловеческой жестокостью, теряя родных и близких, сохранили веру в себя, веру в свое право на жизнь и в неизбежную победу над врагом. Мы никогда не забудем, какой ценой досталась нам эта победа", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что война могла поставить точку в истории страны и прекратить существование народа, но в страшных испытаниях проявился несгибаемый белорусский характер и национальная ментальность, которая никогда не поддавалась рациональному пониманию тех, кто и раньше приходил с мечом на эти земли. "Мы сильны в трудностях. Именно в испытаниях наиболее ярко проявляется духовная сила белорусов - сплав мужества, смелости, стремления к справедливости и готовности отдать жизнь, но не встать на колени, не покориться", - заявил президент.

Беларусь, дал понять ее лидер, не идеализирует свою историю, но никогда не позволит переписать ее славные страницы. Он отметил, что сегодня ведется много дискуссий на тему просчетов, допущенных в начале Великой Отечественной войны, и именно на этой тяжелой для страны теме спекулируют различные деструктивные силы внутри государства, но чаще извне. "Это правда, просчетов было немало. Раньше не принято было о них говорить, и даже в последние годы Советского Союза. Эти просчеты в трудные, сложные периоды развития того или иного государства неизбежны. Были эти просчеты и у нас в сороковых. В противном случае так быстро немцы не подошли бы к Москве", - сказал глава государства.

Он особо отметил, что в Минске не позволят сместить акценты той эпохи и переложить ответственность за военные потери на людей, которые до последнего верили в честность достигнутых накануне войны политических договоренностей, заверений и обещаний. "Не позволим отвлечь внимание от истинных виновников катастрофы XX века - это сегодня цель тех, кто бомбит историю Великой Отечественной войны. Мы не будем судить прошлое, но будем извлекать из него уроки, пусть даже жестокие, неприятные", - констатировал лидер республики.

Лукашенко обратил внимание участников встречи, что за мир надо бороться и в мирное время. "Видя, как в современной истории девальвируется сложившаяся система международных отношений, снова обесценивается человеческая жизнь, мы должны обязательно держаться вместе. Вместе защищать наш суверенитет, бороться против войн и конфликтов своей активной позицией.