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02.07.2019 18:14
Рубрика: Власть

Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами

Украинцам облегчат процедуру вступления в гражданство РФ. Соответствующее поручение Министерству внутренних дел дал президент России Владимир Путин.

"МВД России [поручено] проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство РФ в упрощенном порядке", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам "Прямой линии", которую он провел 20 июня.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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В документе отмечается, что МВД должно "при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство РФ, дополнительных преференций".

Выполнить поручение министерству предстоит до 1 августа. Ответственный за эту задачу - руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

Напомним, в ходе "Прямой линии" Путин заявил, что процесс получения российского гражданства украинцами должен быть максимально либерализированным. Пока же от граждан соседней страны требуют такие документы, которые можно получить только на Украине. Путин пообещал изучить возможные корректировки нормативной базы, чтобы этот вопрос решался по существу, а "не по бумажкам, которые невозможно исполнить".

"РГ" проверила, как работают упрощенные правила получения гражданства РФ
Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Право Личные документы Президент Правительство МВД Закон о гражданстве "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
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