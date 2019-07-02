Новости

Центробанк завершит санацию банка "ФК Открытие" 22:16
Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру 21:49
В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара 21:32
Пропавшую швейцарскую футболистку нашли мертвой 21:31
Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые посты в Европе 21:18
Голикова: Россия катастрофически теряет население 21:08
Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья 20:59
Стороны конфликта на Украине продолжат обсуждать "хлебное перемирие" 20:56
При создании Федерального регистра костного мозга учтут петербургский опыт 20:42
NASA запустило онлайн-трансляцию полного солнечного затмения 20:40
В Москву придет осенняя погода 20:36
Hyundai провела рестайлинг кроссовера Creta 20:11
Оппозиция идет на выборы в Мосгордуму с рейтингом в 6% 20:00
Российский миллиардер арендовал "Форт Боярд" для празднования юбилея 19:58
Нашли красители: Ученые исследовали найденную в Крыму терракотовую голову 19:48
В 2020 году в Заполярье начнут строить сооружения для газовых проектов 19:36
Мария Грация Кьюри получила орден Почетного легиона 19:14
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 19:10
Путин проведет встречу с Шойгу 19:09
Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников 19:02
Названа причина массового ДТП на Кутузовском проспекте 18:57
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе 18:44
Лукашенко: Будущее Беларуси - в национальном единстве 18:37
Россиянин скончался на соревнованиях по триатлону в Финляндии 18:36
Президент поручил облегчить получение российского гражданства украинцами 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 21:31
Рубрика: Спорт

Пропавшую швейцарскую футболистку нашли мертвой

Текст: Артур Нанян

Спасатели обнаружили в озере Комо тело пропавшей футболистки швейцарской сборной Флорианы Исмаили. Об этом информирует издание Blick.

Почему индийский иллюзионист утонул, выполняя трюк начала XX века

Тело Исмаили было найдено при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции. Семью 24-летней спортсменки сразу же оповестили о произошедшем.

Напомним, на минувших выходных Исмаили отдыхала с подругой на озере Комо. Они арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Флориана нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Ее подруга сначала подумала, что это она так шутит. Но чуть позже, когда девушка не вынырнула, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

В активе Исмаили было 33 матча за сборную Швейцарии. Последним ее клубом был "Янг Бойз".

Спорт Футбол Вокруг футбола
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия заплатила взнос в Совет Европы
Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены в Чехии
ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение