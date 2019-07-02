Пропавшую швейцарскую футболистку нашли мертвой

Спасатели обнаружили в озере Комо тело пропавшей футболистки швейцарской сборной Флорианы Исмаили. Об этом информирует издание Blick.

Тело Исмаили было найдено при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции. Семью 24-летней спортсменки сразу же оповестили о произошедшем.

Напомним, на минувших выходных Исмаили отдыхала с подругой на озере Комо. Они арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Флориана нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Ее подруга сначала подумала, что это она так шутит. Но чуть позже, когда девушка не вынырнула, запаниковала и позвонила в экстренную службу.

В активе Исмаили было 33 матча за сборную Швейцарии. Последним ее клубом был "Янг Бойз".