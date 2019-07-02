Крупный столичный туроператор заявил о намерении отказаться от нескольких популярных направлений по маршруту "Золотое кольцо России". После каждой поездки водители вынуждены ставить на ремонт автобусы, поврежденные на бездорожье.

После экскурсии - ремонт

В список "забракованных" попал маршрут по Ярославской области: Углич - Мышкин - деревня Мартыново и Углич - Мышкин - поселок Борисоглебский - Ростов Великий.

- Мы прикладываем немало усилий для продвижения маршрута "Золотое кольцо" и уже много лет стабильно отправляем туристов в Ярославскую область, - рассказывает о ситуации гендиректор компании "Русь" Елена Соловьева. - Углич, Мышкин, деревня Мартыново, поселок Борисоглебский, Ростов Великий - одни из самых востребованных и привлекательных направлений. Например, музей кацкарей в Мартынове - это просто шикарное, уникальное место. Вся деревня - музей под открытым небом. Нас беспокоят именно эти направления, потому что в малых городах музеи выживают в основном за счет энтузиазма их создателей, их любви к родной земле и своему делу.

Претензий к самим объектам показа нет. Напротив, они вызывают восторг. Но вот к тем путям, по которым к сохраненной в глубинке истории и культуре приходится добираться, - претензий с избытком.

- Дороги там в плачевном состоянии, - поясняет Елена Соловьева. - После каждой поездки наши автобусы вынуждены вставать на техобслуживание, что влечет немалые финансовые затраты. Кроме того, жалуются и туристы. Некоторые даже считают, что мы специально выбираем такие дороги и что россиян возят иными путями, чем иностранцев. Но других нет. Страдают одинаково как российские, так и иностранные туристы. Более того, перевозка пассажиров по таким дорогам небезопасна.

По мнению представителей туриндустрии, удручающее состояние дорог, ведущих к интересным объектам показа, негативно сказывается на имидже страны и совсем не способствует развитию внутреннего туризма. Отражается недовольство дорогами и на репутации туроператоров, что влечет за собой финансовые потери.

Оптимистичная статистика

- Мы заинтересованы в продвижении данного региона, поскольку считаем его очень привлекательным для туристов, но сегодня обстоятельства не позволяют нам дальше выполнять свою работу. Затраты в этом случае превышают нашу выгоду как коммерческой организации, - объяснила причину сокращения маршрутов Елена Соловьева.

При этом представитель турбизнеса подчеркивает, что в целом на тех направлениях, куда компания возит туристов, дороги хорошие, ну или, в крайнем случае, "терпимые". В других регионах Золотого кольца есть дороги, требующие ремонта, однако с "совсем уж острой ситуацией, когда невозможно ехать", названный туроператор в других областях сейчас не сталкивается.

Экономика маленьких городов напрямую зависит от туристов, а их количество ежегодно снижается

"Если взять, допустим, ту же Владимирскую область, то года два назад там были серьезные проблемы на дороге Муром - Дивеево. Мы написали письмо в администрацию области, и буквально за несколько месяцев дорогу отремонтировали. В этом году мы первый раз заявили о проблеме публично, потому что ситуация очень острая, - говорят туроператоры. - Поскольку часть туров на 2019 год уже продана, свои обязательства перед туристами мы выполним, но дальше часть ярославских маршрутов предполагаем заменить "Сергиев Посад - Александров - Владимир". Ярославский департамент туризма, куда мы обратились, включился в работу. Надеемся, это поможет ускорить решение проблемы".

Впрочем, "включившийся в работу" департамент после разразившегося скандала выдал в публичное пространство всего лишь очередную порцию оптимистичной статистики, согласно которой в первом квартале нынешнего года турпоток в Ярославскую область вырос на семь процентов по сравнению с годом 2018-м и составил почти 900 тысяч человек. В майские праздники турпоток увеличился вообще на 17 процентов. Увеличилось также число ночующих туристов и экскурсантов, а в целом Ярославская область сохраняет лидерство среди регионов ЗК по динамике роста турпотока. Главная же проблема для туриндустрии в этом году - снижение покупательной способности россиян, которые всеми способами стараются удешевить отдых. Проблему неважнецких дорог, которые могут "обрушить" все достижения, чиновники предпочли не комментировать. И ведь действительно не придерешься: дороги вне зоны ответственности департамента туризма.

Плохо даже в объезд

Зато в тех местах, где от туристов зависят трудоустройство и зарплата, ситуацию комментируют охотно. Например, музей кацкарей в Мартынове, по словам председателя ярославской областной общественной организации краеведов "Кацкий стан" Сергея Темняткина, дал работу более чем трем сотням местных жителей: 25 человек в музее непосредственно трудоустроены, и еще триста к нему "привязаны" экономически - через сбыт сельхозпродукции и сувениров.

При этом, к сожалению, поток туристов в Мартыново ежегодно снижается. Именно из-за дорог.

- 30-километровое шоссе от Углича до Мартынова стало непроезжим для туристического транспорта еще в начале 2000-х годов. Писем с просьбой о его ремонте с тех пор написано немало. Обещания отремонтировать дорогу давались не раз, но воз и ныне там, - сетует Темняткин. По словам краеведа, туристические автобусы из Углича до Мартынова давно добираются объездным путем, который в два раза длиннее - 60 километров. Но и эта дорога, еще двадцать лет назад находившаяся в приемлемом состоянии, сегодня стала "никакой". Между тем в ней нуждается не только музей, но и местные жители, которые ездят, например, в больницу.

Как только съезжаешь с приличной федеральной трассы - попадаешь в такое безобразие, что становится не до красот церквей и природы

- А теперь здесь яма на яме, - продолжает Сергей Темняткин. - Автомобили постоянно объезжают выбоины и выезжают на обочины, что создает аварийные ситуации.

Мартыновцы рассказали, что далеко не все местное население трудоустроено "в шаговой доступности" от дома. Кто-то ездит на работу в Углич и Мышкин. В итоге они тоже ломают свои авто и потом оплачивают ремонт. И ведь что интересно: 30-километровую дорогу до Мартынова, по словам селян, больше десяти лет назад здорово повредили строители газопровода. В ответ на претензии местных жителей они тогда заявляли, что деньги на восстановление выделены, однако ремонт по какой-то причине так и не был сделан…

Школьный автобус в приоритете

Не региональной, а федеральной считает проблему председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области Андрей Тутариков. С его слов, он ежегодно проезжает по России около 50 тысяч километров и поэтому хорошо знает, как выглядят дороги того же ЦФО.

- Самая большая беда - это не Ярославщина, а окружная у Калязина и кусок Московской области (его, правда, сейчас ремонтируют), - поясняет эксперт. -Как только съезжаешь с приличной федеральной трассы - попадаешь в такое безобразие, что становится не до красот церквей и природы.

Его слова подтверждают туроператоры из других регионов.

- Дороги, ведущие к большинству достопримечательностей за пределами областных центров, оставляют желать лучшего. Возьмите известный музей-заповедник Дивногорье: 90 километров от Воронежа до Лисок автобус преодолевает за час, а потом оставшиеся 30-40 километров ползет еще час или полтора. Можно добираться электричкой, но это вариант для индивидуальных туристов. Группы по-прежнему пользуются автомобильным транспортом. По федеральным трассам ездить, конечно, удобно. Но из-за платных участков - накладно. Цены на аренду автобусов туристического класса каждый год поднимаются на 500-1000 рублей, это сказывается на стоимости экскурсии. И люди сетуют, что дорого. Цена пока, пожалуй, более значимый для местных туристов фактор, чем качество дорог, - констатирует партнер турагентства "Терра Воронеж" Ирина Иванова.

Но есть такое понятие, как приоритет. По словам Андрея Тутарикова, в Брейтовском районе Ярославской области в этом году, к примеру, делают маленький тупиковый участок, а не дорогу к месту Ситской битвы - "будущей туристической мекке". Потому что по этому участку будет ходить школьный автобус.

Однако сказать, что с "туристическими" дорогами ничего не делается, тоже, по мнению Тутарикова, нельзя. Есть положительные примеры и в Рыбинском, и в Угличском, и в Брейтовском районах.

Комментарии

Наталья Булах, исполнительный директор Союза городов Золотого кольца:

- В целом Золотому кольцу повезло с дорогами, поскольку большинство городов находятся на федеральных трассах М-8 и М-7. Серьезные проблемы есть с дорогами регионального значения - это выезд из Ярославской области на Иваново и Суздаль, Ростов - Углич. Качество дорожного покрытия здесь не выдерживает никакой критики. Это проблема, с которой сталкиваются все турфирмы, работающие по этому маршруту. Туроператор, заявивший о сокращении маршрутов, - один из крупнейших на Золотом кольце, поэтому от потери туристов в первую очередь пострадают объекты туриндустрии: музеи, гостиницы, кафе.

Евгений Моисеев, директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области:

- При формировании планов по ремонту в приоритете находятся дороги опорной сети с высокой транспортно-эксплуатационной и социальной значимостью. В 2020 и 2021 годах на автодороге Углич - Некоуз - Брейтово в направлении городов Золотого кольца Углич и Мышкин будут отремонтированы 17 километров полотна. В нынешнем и следующем годах запланирован ремонт 12 километров автодороги Углич - Воскресенское от Углича до Мартыново. На автодороге Углич - Ростов в 2019 году в рамках нацпроекта отремонтируем наиболее критичный участок на границе Угличского и Борисоглебского районов. В планах на 2020 год - ремонт 21 километра дороги Владимир - Переславль.