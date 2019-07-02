РЖД обошлись без наказаний из-за инцидента с Пугачевой

РЖД ограничились разбором инцидента с автомобилем Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала и не стали никого из сотрудников штрафовать или увольнять.

"Состоялся разбор инцидента. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа", - приводит РИА Новости сообщение дирекции вокзалов железной дороги.

В пресс-службе РЖД также опровергли информацию об увольнении начальника Рижского вокзала.

Напомним, накануне Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин подъехали к дверям вагона на перроне на автомобиле Maybach. Позже в РЖД пояснили, что это была техническая платформа, но уточнили, что выезд на нее частному транспорту запрещен. Инцидент вызвал большой резонанс в обществе.