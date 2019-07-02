Насколько обоснованы на местах проверки малого и среднего бизнеса со стороны контролирующих органов и может ли в них быть коррупционная составляющая?

На минувшей неделе эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Пензенской области, а поводом послужила жалоба предпринимателя Николая Кузякова. Он на прямой линии рассказал президенту России, как его малое предприятие - кондитерский цех, проверяли трижды за одну неделю разные ведомства. В итоге конвейер был приостановлен, а выполнение графика поставок продукции оказалось под угрозой.

Об этой истории "Экономика Поволжья" рассказывала в номере от 25 июня (статья "Высветил проблему"). Не успел Николай Кузяков вернуться в Пензу, как узнал, что по его жалобе прокуратура уже проводит проверку. Изучается обоснованность контрольных мероприятий, которым подверглось малое предприятие. Как выяснилось, это далеко не единичный случай. О схожих проблемах говорили и другие индивидуальные предприниматели в ходе опроса, проводившегося Агентством стратегических инициатив (АСИ), именно он берется за основу ежегодного инвестиционного рейтинга регионов. Кстати, Пензенская область занимает в нем далеко не худшее 27 место.

Однако есть показатели, по которым за год ситуация изменилась не в лучшую сторону. Снизилась оценка деятельности органов власти, осуществляющих регистрацию юридических лиц, вызывает трудности получение разрешения на строительство и подключение к электросетям. Но самый худший в регионе показатель - это рост административного давления на бизнес в связи с увеличением количества внеплановых проверок. Средний коэффициент вырос с 1,2 до 2,5 проверок в год на каждое предприятие. При этом лидерами по числу жалоб оказались налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор, а также органы прокуратуры, которые выдают разрешение на проведение внеплановых проверок.

Как пояснили в УФНС по Пензенской области, проверки проводятся в соответствии с требованиями закона и связаны с соблюдением законодательства со стороны бизнеса. В Россельхознадзоре рост внеплановых ревизий объяснили временной ситуацией, возникшей из-за ввода в севооборот залежных земель. Это потребовало дополнительного внимания контролеров. В прокуратуре Пензенской области сообщили, что число "внештатных" визитов сотрудников надзорных органов действительно увеличилось за год на 16 процентов, при этом каждая вторая заявка от контролеров отклонялась как необоснованная. По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Пензенской области Карима Кузахметова, железным аргументом для оправдания внеплановых проверочных мероприятий может служить только реальная угроза жизни и здоровью людей.

Кстати, в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ предложили альтернативную методику оценки индекса административного давления.

Команда бизнес-омбудсмена опиралась не на мнение анонимных участников опроса, а на источники официальной отчетности. Специалисты проанализировали данные по семи основным контролирующим ведомствам, при этом учитывали долю предупреждений от общего числа наказаний, процент хозяйствующих субъектов, подвергшихся контролю и надзору, а также удельный вес административных расследований, которые проводятся без санкции прокуратуры и могут содержать коррупционную составляющую.

Примечательно, что по этим данным подтвердилась та же самая проблема - административное давление на бизнес растет. К примеру, в этом рейтинге Пензенская область заняла уже 50-е место среди всех субъектов. Самый низкий индекс оказался в Удмуртии, а самый высокий - в Саратовской области.

В Пензенской области больше всего штрафов наложили Роспотребнадзор (более 3 тысяч на 22 миллиона рублей), Россельхознадзор (2,5 тысячи, 14,5 миллиона). А самые крупные штрафы оказались от Ростехнадзора, и хотя их было всего 347 за год, средний размер составил 30 тысяч рублей с каждого предприятия.

- Благодаря этим данным мы увидели, что в Пензенской области есть злоупотребление со стороны некоторых контролирующих ведомств правом на проведение административных расследований, - говорит Карим Кузахметов. - Они инициируются без санкции прокуратуры, мало того, даже без оповещения самой организации. Если обнаруживаются правонарушения и выносятся штрафы, предприниматели узнают об этом задним числом. На наш взгляд, в этом есть коррупционная составляющая. К примеру, МЧС России совсем отказалось от такой практики, оно все проверочные мероприятия согласует с прокуратурой. А в Россельхознадзоре доля штрафов, наложенных в ходе административного расследования без проведения проверки, достигает 78 процентов.

Чтобы сделать деятельность контролирующих органов максимально прозрачной для предпринимателей, в регионе предложили создать открытый реестр административных расследований по аналогии с федеральным реестром проверок с доступом к этим данным прокуратуры и бизнес-омбудсмена. Помимо этого, готовится подписание хартии между контролирующими органами, региональным правительством и общественными объединениями предпринимателей. Ее цель - сократить плановые проверки еще на десять процентов, а внеплановые сделать максимально публичными. Это позволит реально улучшить инвестиционный климат в регионе, а уровень административного давления измерить беспристрастно, чтобы оперировать не эмоциями, а цифрами.

Комментарии

Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области:

- Работа по созданию благоприятного делового климата - это дорога с двусторонним движением. Предпринимателям необходимо активнее избавляться от "теневой" занятости, повышать зарплаты своим сотрудникам, платить все положенные налоги. Не обижайтесь на внеплановые проверки, если вы сами допускаете нарушения. Мы, со своей стороны, должны снижать давление на бизнес. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" к 2024 году в Пензенской области количество людей, занятых в этой сфере, должно увеличиться более чем на 40 тысяч человек. При существующем положении дел эта цифра выглядит недосягаемо.

Алексей Богородицкий, член Общественной палаты Пензенской области:

- В настоящее время формируется федеральный информационный ресурс, который позволит каждому предпринимателю в зависимости от его деятельности очертить круг контролирующих органов и их полномочия и подготовиться к проверкам. На практике мы сталкиваемся с ситуациями, когда бизнесмены даже не знают, кто к ним приходил и за что оштрафовал. Каждой организации нужно завести журнал проверок, куда записывать должностных лиц и основания проверки. Порой его предъявления достаточно, чтобы избежать нежелательных последствий.