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20.06.2019 18:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе после жалобы бизнесмена оценят законность деятельности ревизоров

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Прокуратура Пензенской области проверит законность деятельности контролирующих органов, на которые поступила жалоба в ходе "Прямой линии" с президентом России.

Напомним, 32-летний предприниматель из Пензы Николай Кузяков пожаловался Владимиру Путину на внеплановые проверки. Только за одну неделю на его кондитерской фабрике их было три, сообщил бизнесмен. Одно обращение было из налоговой службы, другое - из прокуратуры по поводу проверки утилизации отходов. Нарушения выявлены не были, меры реагирования не предпринимались. А после визита третьей организации на фабрике отключили электричество.

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- По поступившему в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" обращению Николая Кузякова организована проверка законности деятельности уполномоченных органов. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, - сообщила старший помощник прокурора по Пензенской области Светлана Артамонова.

Глава региона Иван Белозерцев, комментируя произошедшее, отметил, что для региона, где доля малого и среднего предпринимательства занимает в валовом региональном продукте более 30 процентов, эта проблема может являться фактором, способным тормозить развитие частных компаний.

- Мы, со своей стороны, идем по пути упрощения процедур ведения бизнеса. В прошлом году удалось снизить количество плановых проверок в отношении бизнеса на 7,4 процента, - сказал Иван Белозерцев. - Но это не значит, что у нас все хорошо, поэтому я нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование планов мероприятий, направленных на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса.

Как уточнили в правительстве Пензенской области, в рейтинге Минэкономразвития России по уровню реформы контрольно-надзорной деятельности Пензенская область занимает 11 место среди всех регионов.

Сайт "РГ" провел онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

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