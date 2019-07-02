Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на Наталью, участницу неприятного диалога.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись разговора Александра Усса с местными жителями, пострадавшими от паводка. Женщина сообщила губернатору, что дорога в плохом состоянии и спросила, что, по его мнению, будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты. Тот в ответ заявил, что задавшая вопрос хочет "качнуть права".

Пресс-секретарь главы Красноярского края Елена Уляшева позднее на своей странице в Facebook написала, что видео не отражает реального разговора, и важнее, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут жителям Канска.

Позднее Елена Уляшева уточнила, что на дороге, которая вызывала беспокойство жителей, администрация города провела необходимые работы - вода теперь ее не размывает.

- Александр Викторович позвонил Наталье и проинформировал - ее просьба выполнена, - подтвердила пресс-секретарь губернатора на своей странице.