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02.07.2019 15:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Текст: Екатерина Дементьева

Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил по телефону жительнице Канска, которой резко ответил утром, и извинился перед ней. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на Наталью, участницу неприятного диалога.

Красноярского губернатора призвали извиниться за грубость

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись разговора Александра Усса с местными жителями, пострадавшими от паводка.  Женщина сообщила губернатору, что дорога в плохом состоянии и спросила, что, по его мнению, будет, если ее размоет, пришлют ли за жителями вертолеты. Тот в ответ заявил, что задавшая вопрос хочет "качнуть права".

Пресс-секретарь главы Красноярского края Елена Уляшева позднее на своей странице в Facebook написала, что видео не отражает реального разговора, и важнее, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут жителям Канска.

Позднее Елена Уляшева уточнила, что на дороге, которая вызывала беспокойство жителей, администрация города провела необходимые работы - вода теперь ее не размывает.

- Александр Викторович позвонил Наталье и проинформировал - ее просьба выполнена, - подтвердила пресс-секретарь губернатора на своей странице.

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