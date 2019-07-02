Пресс-служба красноярского губернатора объяснила его слова в Канске

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Елена Уляшева объяснила инцидент в Канске тем, что жесткий ответ главы региона на вопрос жительницы затопленного города был вырван из контекста.

- Распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста, - написала Елена Уляшева на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилось видео, где губернатор встречается с жителями города, который затопил паводок. Одна из женщин спросила про дорогу: как быть, если ее размоет. В ответ Александр Усс заявил, что задавшая вопрос хочет "качнуть права".

- Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Все мы живые люди. Важно то, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации, - отметила пресс-секретарь главы Красноярского края.

Напомним, в минувшее воскресенье из-за подъема воды в реке в Канске был объявлен режим ЧС. Из зоны затопления были эвакуированы около 70 человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГО и ЧС города Канска, уровень воды в реке Кан к 16.00 по местному времени (12.00 по Мск) снизился на 41 см и достигает отметки в 345 см. Александр Усс в ходе поездки в Канск уточнил, что пик паводковой опасности пройден. По его словам, сейчас главное - обеспечить сохранность имущества, чтобы потом оформить документы для компенсации ущерба.

- По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить, - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По итогам визита было принято решение о создании в Канске мобильных общественных приемных для пострадавших граждан. Там им окажут правовую, социальную и психологическую помощь.