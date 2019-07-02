Пресс-служба красноярского губернатора объяснила его слова в Канске

Новости

Провластные кандидаты в пять раз популярнее московской оппозиции 15:09
На петербургских улицах и во дворах установят дополнительные фонари 15:07
В Португалии родителям разрешили прогуливать работу из-за школьников 15:06
В Москве во второй раз стартовали "Композиторские читки" 15:03
В Петербурге количество отравившихся шавермой возросло до 53 15:02
В Геленджике женщину задержали за курение на борту самолета 14:58
Два человека погибли в крупном ДТП на Кутузовском проспекте 14:50
В столичный регион идет гроза с градом и усилением ветра 14:45
В Сочи у фотографов изъяли львицу, макаку и двух попугаев 14:44
В Балаклаве покажут кино на парусах яхт 14:40
В КБР в аварии с микроавтобусом пострадали пять человек 14:31
Продюсер Стивен Мао даст мастер-класс в Москве 14:30
Лукашенко: У нас нет закрытых тем в отношениях с Арменией 14:27
Астраханского полицейского будут судить за сломанный нос водителя 14:23
Туристы назвали Петербург самым безопасным городом для поездок 14:22
Посол США рассказал о реакции Трампа на договор о безопасности с Японией 14:21
Выпускника на Кипре лишили торжественного вручения диплома из-за бороды 14:19
Из Грузии до конца июля забронировано более пяти тысяч авиабилетов 14:11
Военные вывезли с территории Пулково 155 фронтовых боеприпасов 14:07
Chevrolet представил две "дерзкие" спецверсии Camaro 14:00
Иран превысил разрешенный порог урана в рамках ядерной сделки 13:55
Красноярского губернатора призвали извиниться за грубость 13:50
На донской трассе семилетний ребенок погиб в ДТП 13:50
В Тольятти в суд силой пытались ворваться несколько человек 13:40
Кипр догнал Нью-Йорк по ценам на элитную недвижимость 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
02.07.2019 13:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пресс-служба красноярского губернатора объяснила его слова в Канске

Текст: Надежда Столярчук

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Александра Усса Елена Уляшева объяснила инцидент в Канске тем, что жесткий ответ главы региона на вопрос жительницы затопленного города был вырван из контекста.

- Распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста, - написала Елена Уляшева на своей странице в Facebook.

Ранее в СМИ появилось видео, где губернатор встречается с жителями города, который затопил паводок. Одна из женщин спросила про дорогу: как быть, если ее размоет. В ответ Александр Усс заявил, что задавшая вопрос хочет "качнуть права".

Фото: EPA.
Проливные дожди продолжают переполнять реки Сибири и затапливать поселки и города

- Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Все мы живые люди. Важно то, что губернатор оперативно приехал к пострадавшим людям и принял решения, которые помогут тем жителям Канска, которые, к несчастью, оказались в трудной жизненной ситуации, - отметила пресс-секретарь главы Красноярского края.

Напомним, в минувшее воскресенье из-за подъема воды в реке в Канске был объявлен режим ЧС. Из зоны затопления были эвакуированы около 70 человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГО и ЧС города Канска, уровень воды в реке Кан к 16.00 по местному времени (12.00 по Мск) снизился на 41 см и достигает отметки в 345 см. Александр Усс в ходе поездки в Канск уточнил, что пик паводковой опасности пройден. По его словам, сейчас главное - обеспечить сохранность имущества, чтобы потом оформить документы для компенсации ущерба.

- По предварительным оценкам, общее количество пострадавших составляет порядка 300 человек, и вся необходимая помощь им будет оказана после того, как вода начнет уходить, - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По итогам визита было принято решение о создании в Канске мобильных общественных приемных для пострадавших граждан. Там им окажут правовую, социальную и психологическую помощь.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области
Эксперимент по маркировке молочной продукции в России начнется 15 июля
Кабмин поддержал проект о наделении полиции правом объявлять предостережения
Зеленский попросил Раду вновь рассмотреть вопрос об отставке Климкина
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение