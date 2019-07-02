Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области

Роскосмос выложил в сеть фото последствий наводнения в Иркутской области, сделанные с помощью космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщили на сайте госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что съемка пострадавшего от паводка региона осуществляется несколько раз в сутки, после чего снимки сразу же передаются в МЧС России.

"По состоянию на 14.00 1 июля 2019 года получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 миллиона квадратных километров", - говорится в сообщении.

Мониторинг проводят российские космические аппараты ДЗЗ "Ресурс-П" и "Канопус-В", а также космические аппараты партнеров в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, которая объединяет 16 организаций-участников по всему миру.