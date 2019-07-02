Суд объединил два дела о пожаре в "Зимней вишне"

Сегодня Заводский районный суд объединил уголовное дело начальника службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, который руководил тушением пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", с другим делом, обвиняемыми по которому проходят семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело в отношении гендиректора ООО "Зимняя вишня" Надежды Судденок, технического директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (собственник ТРЦ) Георгия Соболева, гендиректора комбината Юлии Богдановой, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко, его подчиненного - инженера противопожарной системы Александраа Никитина, сотрудника ЧОП Сергея Антюшина и начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина суд начал рассматривать в середине мая. Объединить это дело с делом Бурсина, который обвиняется в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц, просило гособвинение. Ходатайство прокурора поддержал адвокат Бурсина, а также сам обвиняемый и потерпевшие, присутствовавшие на заседании. И суд принял решение объединить дела.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 60 человек, большинство из которых дети.