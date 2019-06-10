Передано в суд дело пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни"

В Заводский районный суд Кемерова поступило еще одно уголовное дело по факту трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Фигурантом дела по статье "Халатность" является руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрей Бурсин.

Следствие считает, что Бурсин не организовал надлежащим образом управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона, а также проведение разведки на месте происшествия. Тем самым он нарушил требования федерального закона "О пожарной безопасности" и боевой устав подразделений пожарной охраны.

Сам Бурсин, который прибыл в горящий ТРЦ первым, вины не признает. До этого он рассказывал журналистам, что пожарные сразу же поднялись на четвертый этаж, где задымление было уже очень сильным, и ничего нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, работа пожарных осложнялась самой планировкой и огромными размерами ТРЦ.

Между тем некоторые потерпевшие, выступившие в суде при рассмотрении первого дела "Зимней вишни", рассказали, что они находились на крыше здания и видели, как к нему прибыли пожарные расчеты. По словам людей, это случилось лишь через сорок минут.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта прошлого года. В нем погибло 60 человек, включая 37 детей.