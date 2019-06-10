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10.06.2019 14:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Передано в суд дело пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Заводский районный суд Кемерова поступило еще одно уголовное дело по факту трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня". Фигурантом дела по статье "Халатность" является руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрей Бурсин.

Работники "Зимней вишни" не знали, где находятся эвакуационные выходы

Следствие считает, что Бурсин не организовал надлежащим образом управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона, а также проведение разведки на месте происшествия. Тем самым он нарушил требования федерального закона "О пожарной безопасности" и боевой устав подразделений пожарной охраны.

Сам Бурсин, который прибыл в горящий ТРЦ первым, вины не признает. До этого он рассказывал журналистам, что пожарные сразу же поднялись на четвертый этаж, где задымление было уже очень сильным, и ничего нельзя было разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, работа пожарных осложнялась самой планировкой и огромными размерами ТРЦ.

Между тем некоторые потерпевшие, выступившие в суде при рассмотрении первого дела "Зимней вишни", рассказали, что они находились на крыше здания и видели, как к нему прибыли пожарные расчеты. По словам людей, это случилось лишь через сорок минут.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта прошлого года. В нем погибло 60 человек, включая 37 детей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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