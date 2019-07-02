Ученые нашли "виновника" наводнения в Иркутской области

К катастрофическим паводкам в Иркутской области привели атмосферные аномалии и глобальные изменения климата, причем такая ситуация в будущем вполне может повториться, рассказали в Иркутском государственном университете.

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших случившемуся ЧП. По их мнению, среди всех регионов Евразии именно Иркутская область оказалась под влиянием такой аномалии.

- Мы пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация - тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов, - пояснила доцент кафедры, кандидат географических наук Инна Латышева.

По ее словам, ситуацию осложнило и то, что пострадавшие районы и без того подвержены паводку. Еще одним "виновником" наводнения стал холодный циклонический вихрь, образовавшийся еще 23 сентября над Западной Сибирью, и потом на долгое время "замерший" на юге Иркутской области.

Как считают ученые, из-за глобальных изменений климата вероятность дальнейших сильных и продолжительных осадков в Иркутской области очень велика. Однако возможно и наступление засухи - в последнее время сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой Сибири.