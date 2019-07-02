Андрей Чибис выразил соболезнования в связи с гибелью подводников

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в Facebook выразил соболезнования в связи с гибелью 14 подводников Северного флота на глубоководном исследовательском аппарате.

- Четырнадцать подводников погибли в российских территориальных водах, расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом, - написал Андрей Чибис. - Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты. Вечная память тем, кто отдает свои жизни во имя безопасности нашей страны.

Как ранее сообщили в Минобороны, 1 июля на погруженном в воду глубоководном аппарате возник пожар, в ходе которого погибли 14 моряков, которые отравились продуктами горения.

Глубоководный аппарат, на котором погибли моряки, находится на военно-морской базе в Североморске