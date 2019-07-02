Минобороны опровергло взрыв газа на глубоководном аппарате

Взрыва газа на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, не было. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия якобы уведомила норвежское агентство по ядерной опасности о "взрыве газа на подводном аппарате".

"Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - заявили в Минобороны.

Там вновь добавили, что самоотверженность команды позволила ликвидировать очаг возгорания. Тем не менее 14 человек погибли из-за отравления продуктами горения.

Как ранее отметил президент Владимир Путин, погибли семь капитанов первого ранга и двое Героев России. Глава государства назвал трагедию в Баренцевом море "большой потерей для флота и вообще для армии".