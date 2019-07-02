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02.07.2019 21:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поручил Шойгу вылететь в Североморск

Текст: Кира Латухина (Завидово)
Президент выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников и поручил помочь их семьям.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

"Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших. Нужно сделать все, чтобы оказать им помощь и поддержку", - распорядился Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства отменил поездку в Тверскую область на форум "Реки России" - вместо этого в Кремле он встретился с министром обороны и поручил ему вылететь в Североморск, "чтобы лично заслушать доклады и нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии".

Фото: istock
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"Прошу вас по возвращению доложить мне лично", - сказал Путин. "Есть", - ответил министр.

"Это не обычное судно. Мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота и вообще для армии", - подчеркнул президент.

"Как мы и докладывали вам, вчера в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Решительными действиями экипажа пожар был потушен. В настоящее время глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморска. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего", - сообщил Шойгу.

Задача по расследованию данной трагедии возложена на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ, сказал министр.

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