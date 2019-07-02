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02.07.2019 15:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге количество отравившихся шавермой возросло до 53

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге выросло количество пострадавших от отравления шавермой на проспекте Непокоренных. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 53 человек, из них 31 пострадавшему потребовалась госпитализация.

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Напомним, два дня назад в кафе "Евро-Кебаб", расположенном на проспекте Непокоренных произошло массовое отравление шавермой. В Боткинскую больницу стали привозить пострадавших, все они при опросе рассказывали, что обедали шавермой в кафе на проспекте Непокоренных. Врачи передали информацию в Роспотребнадзор, ведомство инициировало внеплановую проверку.

Выяснилось, что кафе работает уже около месяца, но администрация заведения не уведомила об этом санитарных врачей. В самом заведении были выявлены многочисленные нарушения. Так, сырые и готовые продукты лежали в одном месте, на контейнерах с ингредиентами не было маркировки, то есть, нельзя было узнать, какой продукт годен, а какой - уже просрочен.

По предварительным данным, причиной отравления стал чесночный соус, в который добавляли сырые яйца. Сейчас кафе закрыто.

У пострадавших диагностирован сальмонеллез.

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