Военные вывезли с территории Пулково 155 фронтовых боеприпасов

В Санкт-Петербурге с территории аэропорта Пулково военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа вывезли 155 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Предметы, похожие на неразорвавшиеся снаряды, обнаружил в грунте водитель экскаватора, когда рыл траншею в районе строительства топливного терминала.

Как добавили в пресс-службе ЗВО, разведку местности провели военносужащие-саперы. Они нашли 133 мины калибра 80 миллиметров и 22 - калибра 120 миллиметров. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии.

Саперы доставили боеприпасы на полигон, где их уничтожат.