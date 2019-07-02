Военные следователи подключились к расследованию гибели подводников

По ее словам, по факту гибели при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате 14 моряков-подводников назначена и проводится доследственная проверка. "По ее результатам следователи Следственного комитета РФ примут процессуальное решение", - отметила Петренко.

Ранее в Минобороны сообщили о гибели 14 подводников. Все они погибли от отравления угарным газом при пожаре, возникшем на глубоководном аппарате, использовавшемся для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота.