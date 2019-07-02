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02.07.2019 18:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Военные следователи подключились к расследованию гибели подводников

Текст: Иван Петров
Военные следственные органы Следственного комитета России подключились к расследованию ЧП, произошедшего 1 июля на борту глубоководного аппарата Минобороны России. Об этом во вторник вечером сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

По ее словам, по факту гибели при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате 14 моряков-подводников назначена и проводится доследственная проверка. "По ее результатам следователи Следственного комитета РФ примут процессуальное решение", - отметила Петренко.

Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
При пожаре на российском глубоководном аппарате погибли 14 человек

Ранее в Минобороны сообщили о гибели 14 подводников. Все они погибли от отравления угарным газом при пожаре, возникшем на глубоководном аппарате, использовавшемся для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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