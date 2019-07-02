Под Геленджиком у пляжных фотографов изъяли целое стадо животных

В курортном черноморском поселке Архипо-Осиповка, который находится в окрестностях Геленджика, у недобросовестных предпринимателей полиция изъяла двух макак, енота, попугая и ящерицу. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе администрации Геленджика.

Сотрудники местного ветеринарного управления проверили состояние здоровья животных. Особая помощь потребовалась еноту, который находился в тяжелом состоянии. После курса капельниц ему стало гораздо лучше, но пока зверь находится под наблюдением специалистов.

Остальные животные размещены в местном зоопарке.

Как уже сообщалось, на днях в Анапе у уличных фотографов изъяли двух африканских львят.