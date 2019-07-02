В Сочи у фотографов изъяли львицу, макаку и двух попугаев

В Адлерском районе у дельцов, предлагающих фотоуслуги с экзотическими животными без документов, изъяли маленькую львицу, яванскую макаку и двух попугаев ара. Об этом сообщили в администрации Сочи.

Животных разместили в специализированных организациях города на временное содержание.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.

В Сочи начала работу межведомственная рабочая группа по мониторингу мест общего пользования на предмет незаконного использования объектов животного мира при оказании фотоуслуг. В мониторинговую группу вошли представители департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи, управления ветеринарии, УВД и Росприроднадзора.

Как ранее сообщала "РГ", в Архипо-Осиповке у недобросовестных предпринимателей полиция изъяла двух макак, енота, попугая и ящерицу, а в Анапе - двух африканских львят.