В Екатеринбургском зоопарке пара тропических енотов стала родителями

В Екатеринбургском зоопарке пополнение - родителями стала пара тропических енотов кинкажу. Малыша, появившегося на свет в начале марта, назвали Каем.

Как сообщает зоопарк на своей странице в Instagram, пара Костя и Катя поселились в зоосаде в 2004 году. Освоились они довольно быстро - уже через полгода они впервые стали родителями.

Это был первый детеныш кинкажу, родившийся в зоопарках России. С тех пор зверьки почти ежегодно обзаводятся потомством. Мальчик, родившийся 4 марта этого года, стал четырнадцатым по счету отпрыском пары.

Первенец Кати и Кости сейчас живет в Красноярске. Как рассказали в екатеринбургском зоопарке, его воспитанием полностью занималась мама. Отец своим "наследником" не интересовался - в природе забота о потомстве тоже возлагается исключительно на самку.

Очередного детеныша назвали Кай. По традиции его имя в честь родителей начинается на букву "К". Увидеть его непросто - этот вид енотов проявляет активность в основном ночью. Днем они предпочитают спать в дупле или домике. Однако Кай пока не привык к такому режиму сна - пока он взрослеет, у посетителей зоопарка есть шанс заметить его днем.