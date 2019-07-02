Роскачество проверило мультизерновой хлеб

Специалисты Роскачества протестировали цельнозерновой хлеб, который стал одним из быстрорастущих сегментов на рынке хлебопекарной продукции. Эксперты выяснили, правда ли, что мультизерновой хлеб полезнее обычного.

Отмечается, что ГОСТа для такого хлеба не существует. А проект стандарта на хлебобулочные изделия с добавлением зерна и продуктов его переработки подготовили по поручению Роскачества эксперты НИИ хлебопекарной промышленности.

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей. Выяснилось, что в хлебе нет ГМО, пестицидов, микотоксинов, плесени. Он безопасен. Патогенных микроорганизмов в нем тоже не нашли. Улучшители, броматы и семикарбазид в хлеб не добавлялись.

Многие думают, что "цельнозерновой" хлеб должен быть только из целых зерен. Однако любой хлеб, испеченный по ГОСТу, делается из муки. Из проверенного хлеба только один был сделан из прессованных зерен.

То, насколько быстро хлеб черствеет, не регламентируется законодательством, но это важно для потребителей. Хлеб пяти из 11 брендов зачерствел за двое суток. Также пять хлебов из 11 сильно крошились, хотя это не нарушение.

Так как мультизерновой хлеб позиционируют как продукт для здорового питания, к нему установлены требования по содержанию соли (не более одного процента), пищевых волокон (не менее шести процентов), массовой доле зерновых продуктов (не менее пяти процентов), фосфора (не более 135 мг/100 г).

Итак, по содержанию пищевых волокон и массовой доле зерновых продуктов требованиям практически соответвовал весь проверяемый хлеб. А вот по содержанию соли требованиям Роскачества соответствовал хлеб только одной торговой марки.

У четырех из 11 образцов хлеба содержание белка и жира, заявленное на маркировке, не соответствовало реальному составу. В связи с этим эксперты Роскачества предположили, что и калорийность, заявленная на этикетке, может не соответствовать действительности.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.