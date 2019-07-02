Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче первого круга Уимблдона с француженкой Полин Пармантье.

Шарапова выиграла первый сет (6:4), уступила во втором на тай-брейке (6:7), хотя вела 5:2, а в третьем снялась при счете 0:5 в пользу соперницы. По словам Марии, дали о себе знать проблемы с плечом.

"У меня был тендинит сухожилия в левом предплечье", - сказала россиянка на пресс-конференции. "Во второй партии я почувствовала дискомфорт. Потому все так и закончилось".

Шарапова не дала определенного ответа на вопрос - ощущала ли она боль до игры. Но при этом Мария ясно дала понять: она не уходит из тенниса.

"Конечно, я не хотела таким образом завершить Уимблдон. Горжусь, что нахожусь здесь. Собираюсь ли я заканчивать карьеру? Нет", - подчеркнула спортсменка.