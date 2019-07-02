СМИ: Турция купит у России военные самолеты вслед за комплексами С-400

Если США откажутся от поставок истребителей F-35, Анкара рассмотрит вопрос о приобретении военных самолетов в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей турецкого правительства.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что не станут продавать Турции F-35, если та приобретет у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Анкара полагает, что эти ЗРК превосходят американские аналоги Patriot и не собираются отказываться от сделки. При этом, по данным СМИ, Турция в ожидании торгового эмбарго Вашингтона приобрела запчасти к военной технике, которая уже имеется на вооружении этой страны.

Источники в турецком правительстве заявили также, что Анкара готова самостоятельно заняться разработкой собственного оружия - как баллистических ракет, так и боевых самолетов.

Напомним, накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первая поставка российской системы противоракетной обороны С-400 в эту страну состоится в течение 10 дней. При этом глава государства заявил, что президент США Дональд Трамп пообещал ему, что со стороны Вашингтона "не будет никаких санкций в отношении российской сделки". Лидеры встретились несколькими днями ранее "на полях" саммита G20 в Осаке.