Суд признал законным продление ареста экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему руководителю ГСУ СК по Москве Александру Дрыманову. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 16 июля меру пресечения в виде содержания под стражей Дрыманову.

Он был задержан сотрудниками ФСБ и арестован в середине июля прошлого года по обвинению в двух эпизодах взяточничества - крупного и особо крупного. По версии следствия, особо крупная взятка связана с получением следователями, подчиненными Дрыманова, миллиона долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова. Этот человек известен в определенных криминальных кругах как Итальянец. Генерал Дрыманов якобы получил из этой суммы 200 тысяч долларов. Десять месяцев спустя после ареста генералу Дрыманову было предъявлено обвинение в окончательной редакции.