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13.06.2019 16:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генералу Дрыманову продлили срок в СИЗО "Лефортово"

Текст: Владимир Полетаев
Бывшему руководителю Главного следственного управления СК по Москве генерал-майору юстиции в отставке Александру Дрыманову, обвиняемому в получении взяток, Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей до 16 июля.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Одиннадцать месяцев назад, по решению суда, Дрыманов был арестован и помещен в СИЗО "Лефортово". Фигурант громкого дела о коррупции в следственном ведомстве обвиняется по нескольким статьям Уголовного Кодекса РФ.

Фото: мвд.рф
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Громкое задержание случилось, как выражаются юристы, в рамках скандального дела о взятках, которые брали высокопоставленные сотрудники СКР. Называлась сумма, в которую трудно поверить - 200 тысяч долларов за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову, больше известному в определенных кругах как Итальянец.

Из показаний бывшего подчиненного Дрыманова Дениса Никандрова, заключившего сделку со следствием и сдавшего своих подельников, известно, что общая сумма взятки за освобождение Итальянца составляла примерно миллион долларов, и генерал Дрыманов якобы лично распределял эти деньги.

Впервые имя Дрыманова рядом со словами о взятке прозвучало на одном из заседаний суда по делу экс-начальника Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Тогда прокурор зачитал обвинительное заключение, из которого следовало, что Дрыманов брал деньги. Правда, ни о каких следах этих денег больше слышно не было. А 1 июня 2018 года стало известно, что Александр Дрыманов подал в отставку с должности главы ГСУ СКР по Москве. По официальной версии, поводом стал выход на пенсию.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Десять месяцев спустя после ареста генералу Дрыманову было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Известно, что, несмотря на почти год за решеткой, генерал не признает вину.

Сначала Дрыманов проходил как свидетель. Выступая еще как свидетель в суде, он заявил, что следствие будет намерено доказывать его причастность к взяткам "любыми способами"

Фигуранты дела Никандров, Ламонов и Максименко уже осуждены. А Никандров даже успел выйти на волю по УДО. Дрыманов знакомится с материалами дела и готовится к суду.

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