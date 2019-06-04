Проходивший по "делу Шакро" замглавы столичного ГСУ СК вышел по УДО

Из исправительной колонии в Нижнем Тагиле во вторник освободился бывший первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Денис Никандров. Выйти на свободу ему удалось раньше назначенного приговором срока - суд одобрил ходатайство об освобождении Никандрова условно-досрочно.

"Никандров сегодня покинул расположение исправительной колонии номер 13 Нижнего Тагила. 24 мая ходатайство осужденного об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней удовлетворил Тагилостроевский районный суд Нижнего Тагила. Администрация учреждения ИК-13 характеризовала Никандрова положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства", - сообщил ТАСС адвокат осужденного Павел Черняк.

Напомним, Денис Никандров являлся фигурантом громкого дела о коррупции и связке с криминалитетом представителей Следственного комитета России. Никандрова, экс-главу управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова задержали в июле 2016 года. Офицерам были предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере. Уголовные дела в отношении Никандрова и Ламонова выделили в отдельные производства, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием. Согласно материалам дела, руководящие сотрудники СК, вступив в преступный сговор, получили взятку в размере 500 тысяч долларов за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец). Этот преступный авторитет являлся ключевым участником перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы. В разборках вокруг ресторана оказался замешан на тот момент лидер преступного мира России Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.

В ходе следствия Никандров дал показания против других сотрудников СКР. В частности, в отношении своего непосредственного руководителя - экс-главы столичного главка СКР Александра Дрыманова и экс-начальника следственного управления СК по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. В рамках сделки Никандров рассказал следствию о получении Дрымановым двух взяток - одну Никандров ему передал за собственное покровительство по службе, вторую они, судя по показаниям, получили вместе за облегчение вмененной Итальянцу статьи УК РФ. После этого Дрыманов и Крамаренко были арестованы.

Денис Никандров был осужден на 5,5 лет колонии и лишен звания генерал юстиции. Позднее Верховный суд РФ смягчил ему приговор, изменив категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое.

Именно в связи с этими обстоятельствами у него появилась возможность просить суд об УДО.

Выйдя из колонии, Никандров сказал РИА Новости, что у него много планов на свободе и есть желание пообщаться с прессой. "Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать. Имею много планов на будущее", - заявил он.