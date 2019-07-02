Торгпред США предложил новые пошлины на товары из ЕС

Торговое представительство США предложило ввести новые пошлины на продукцию из Евросоюза на четыре миллиарда долларов. Список с товарами включает в себя 29 позиций.

В их числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков.

Это может быть сделано как меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. Список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа", говорится в сообщении торгпреда.

Первый перечень на 21 миллиард долларов был обнародован в апреле. Он включил в себя гражданские вертолеты и самолеты, в том числе и Airbus, а также продукты (лососевое филе, сыры, оливковое масло, джемы, соки, вино) и многое другое. Франция пообещала единый ответ ЕС на пошлины США. Меры по повышению пошлин министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал "необоснованными, неоправданными и опасными".