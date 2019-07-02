Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.

Деньги пойдут на улучшение условий содержания лиц, пытавшихся нелегально попасть в Соединенные Штаты. Поводом для подобных мер стали сообщения о детях, которые содержатся в ужасных условиях (без доступа к чистой одежде, воде и мылу) в спеццентрах в штате Техас.

На прошлой неделе американский конгресс выступил с инициативой выделить деньги на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов. Президент США поддержал законодателей. Подписанный Трампом документ предполагает установление жестких стандартов для центров содержания нелегальных мигрантов.