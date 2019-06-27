Сенат США постановил выделить 4,5 миллиарда долларов помощи мигрантам

Американский Сенат одобрил экстренную помощь объемом в 4,6 миллиарда долларов на поддержку мигрантов. Законопроект инициирован в связи гуманитарным кризисом на американо-мексиканской границе.

Теперь документ должна рассмотреть палата представителей США, предает РИА Новости. Ранее сенат отклонил законопроект, инициированный палатой представителей, и предложил свой вариант, который имеет меньше ограничений.

Ранее Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией, что позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики. Напомним, в первом квартале этого года уже около 300 тысяч человек предприняли попытки нелегально попасть в Соединенные Штаты через территорию Мексики. Причем, около 30 процентов из них - несовершеннолетние.