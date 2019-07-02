Ученые назвали способы защиты от "лучей смерти" домашних приборов

Современные электроприборы не только делают жизнь человека комфортабельней, но и могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Причина - постоянное воздействие на организм электромагнитных полей, создаваемых домашними гаджетами.

Как заявил изданию "Вечерняя Москва" руководитель Центра рациональной психологии Михаил Хорс, у людей, которые рассказывают про "лучи смерти", пронизывающие жилище, часто имеется паранойяльное расстройство.

- В отличие от параноиков паранойялы часто могут рационально обосновать свой бред. И таких людей среди нас живет очень много. Кто-то вещает про "лучи смерти", а другие - про козни ФСБ, мешающие наладить свою жизнь, - отметил клинический психолог.

Впрочем, достижения современной техники безопасны для человека, если придерживаться правил эксплуатации приборов.

- Конечно, облучает и сотовый телефон, и микроволновая печь, которая создает две частоты для разогрева еды, а также электромагнитное поле. Но достаточно отойти от прибора на 1,5-2 метра, и все - никакого вреда вы уже не получите, - рассказал председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев.

Для того, чтобы сделать сотовый телефон безопасным достаточно пользоваться при переговорах телефонной гарнитурой. Она, кстати, освобождает руки и позволяет заниматься другими делами, например, управлять автомобилем. Одним из самых опасных "домашних" источников электромагнитного излучения ученые считают бытовые роутеры, раздающие Wi-Fi. Их сигнал в пике работы сравним с базовой станцией. Поэтому держать роутеры лучше не менее чем в трех метрах от жилых комнат - в коридоре или кухне.