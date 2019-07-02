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02.07.2019 18:46
Рубрика: В мире

Здесь нет "золотых середин"

В ООН обсудят дискриминационный закон Украины о языке
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 142(7900)
Через две недели - 16 июля - в Совете Безопасности ООН состоится обсуждение принятого в апреле Верховной радой закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", более известного как закон об украинизации. Документ грубо нарушает не только Европейскую хартию региональных языков, но и минимум две статьи украинской конституции.
Противники русского языка на Украине пока еще чувствуют себя в "тренде". Фото: EPA Противники русского языка на Украине пока еще чувствуют себя в "тренде". Фото: EPA
Противники русского языка на Украине пока еще чувствуют себя в "тренде". Фото: EPA

Тему обсуждения задала Россия, и это будет вторая попытка вынести языковую проблему на Украине на международный уровень - ранее, в мае, часть членов Совбеза выступила против такого предложения, сославшись на совпадение даты слушаний и инаугурации Зеленского. Теперь представителю Украины в ООН, а значит, и молодому президенту, все же придется выслушать претензии к гуманитарной политике своей страны. Тем более что, исходя из заявлений представителей его "команды", они не только не собираются решать проблему, отменив, например, принятую с подачи предшественника "тотальную украинизацию", но и делают все, чтобы углубить конфликт в обществе.

В Раде обвинили Зеленского в намерении отказаться от украинизации

Громче других в этом контексте прозвучали свежие высказывания главы Офиса президента (20 июня Зеленский переименовал администрацию. - Прим. "РГ") Андрея Богдана по языковой тематике, прозвучавшие оскорбительно для Донбасса и в целом русскоязычного населения Украины.

Богдан в разговоре с журналистами сам вспомнил о языке, обсуждая им же высказанную идею референдума о переговорах с Россией. "Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос - "да-нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке. Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный язык - украинский, региональный - русский, и при условии, что после этого они - территория Украины", - пояснил Богдан. Но на вопрос, не лучше ли сделать русский язык вторым государственным, он ответил категорически: "Нет. Я сам из Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину".

Проблема новой властной команды и персонально старшего офис-менеджера Богдана целиком описывается именно этим, дважды повторенным милостиво-высокомерным "разрешить". Во-первых, разрешение говорить на родном языке - это звучит дико с точки зрения международного гуманитарного права и тех самых "европейских ценностей", которым присягают киевские власти. Во-вторых, Донецк и Луганск менее всего нуждаются в чьем-либо разрешении использовать русский язык, поскольку их языковое самоопределение прямо записано в тексте Минских соглашений (примечание, касающееся закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"). И значит, юрист Богдан попросту не читал документ, одобренный, напомним, Совбезом ООН, если предлагает львовянам и киевлянам решать на референдуме вопрос о том, на каком языке говорить Донбассу. Очевидно, он, а вместе с ним и его шеф до сих пор не поняли, что гражданская война на Украине началась именно после того, как часть населения решила навязать другим свою волю - каким героям поклоняться, с кем дружить, на каком языке говорить. Навязывать, разрешать и запрещать, игнорируя объективную реальность и гуманитарное право, похоже, собирается и "команда Зе".

Фото: REUTERS
На карту Киева вернули Ватутина и Москву

Реальность же такова, что 50 процентов граждан Украины - уже без Донбасса и Крыма - продолжают говорить и думать по-русски. Причем в бытовом общении этот показатель еще больше, а украинский превалирует только в официальной и образовательной сферах. Что касается украинского интернета, то он практически целиком русскоязычный.

Наверное, в том числе и этим объясняется истерика, которую вызвали слова Богдана у националистов. Представителю Зеленского в Раде пришлось успокаивать депутатов словами о том, что Богдан высказал личное мнение. И это тоже проблема Зеленского и его команды - они на ощупь пытаются сформулировать некую идеологическую "золотую середину", и в том видят рецепт примирения. Не понимая, что между Бандерой и Ватутиным, как между карателями из полка "Азов" и ополченцами Донбасса, нет, и не может быть середины. И потому реальность рано или поздно отторгнет придумываемую ими химеру антироссийской Украины.

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