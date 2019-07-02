Закон о продлении "дачной амнистии" примут в июле

Документ предполагает восстановление ранее действовавшей "дачной амнистии" - до 1 марта 2022 года, а также ее расширение.

Закон необходимо принять в нынешнем месяце, что "процесс запустить" и чтобы граждане могли "летом-осенью проводить все работы и оформлять свои права", пояснил парламентарий.

- Понятно, что кадастровые работы с такой "бытовой" недвижимостью зимой проводить никто не будет, - добавил он.

Напомним, что прежняя "дачная амнистия" действовала в течение 13 лет и прекратила свое действие 1 марта нынешнего года. Программа позволила легализовать 13 млн объектов по всей стране. Не успевшие воспользоваться упрощенным порядком люди оказались вне правового поля. Оформление их прав на возведенные дома стало возможным только через суд.

Легализовать свои участки и постройки нужно самим гражданам - для того, чтобы была возможность, например, продать, заложить, передать имущество по наследству.

Первое чтение законопроект прошел 19 июня. Новый этап программы - вплоть до 1 марта 2022 года - будет действовать для жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. Оформление прав на них, согласно инициативе, будет осуществляться в упрощенном порядке - при наличии права на землю потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, которую составит владелец.

При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить бессрочный упрощенный уведомительный порядок. В орган стройнадзора будет направляться не два, а одно уведомление - только об окончании строительства.

Еще одно новшество касается подачи документов в Росрееестр на регистрацию прав. Планируется предоставить гражданам выбор: направить документы в ведомство самим, либо ожидать их направления органом стройнадзора. Это может помочь избежать бюрократических задержек.

Кроме того, до 1 марта 2022 года регионы смогут устанавливать предельные максимальные цены кадастровых работ. Делается это для защиты людей от неконтролируемого завышения цен.