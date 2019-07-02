Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте

Землетрясения силой до 2,7 балла произошло на шахте Мурки-Сташиц в польском городе Катовице. В результате случившегося погибли три горняка, еще шестеро пострадали и были госпитализированы.

Всего в зоне толчка в момент трагедии работали девять шахтеров, передает ТАСС. Трое из них смогли сами подняться на поверхность. Раненым же потребовалась помощь.

В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна". К тому моменту под землей находились 32 горняка. Не менее семи шахтеров погибли.