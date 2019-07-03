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03.07.2019 11:47
Рубрика: Страхование

Аксаков: Поправки об ОСАГО для лихачей поступят в Госдуму в июле

Текст: Юлия Кривошапко
Поправки об индивидуализации тарифов ОСАГО могут быть внесены в Госдуму в июле, а рассматривать их нижняя палата парламента будет уже после каникул - в сентябре. Об этом сообщил глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков на XVII Международной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Законопроект уже одобрила правительственная комиссия. Он продолжает начатую реформу ОСАГО, отметил Аксаков. Поправки направлены на законодательное закрепление индивидуального подхода к страхователю-владельцу транспортного средства и водителю. Сейчас базовые ставки страховых тарифов и коэффициенты страховых тарифов не учитывают индивидуальных характеристик, присущих водителям. Предлагаемые изменения должны повысить учет этих особенностей: возраста, стажа, манеры вождения - в цене полиса ОСАГО.

Фото: РИА Новости
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Законопроектом предлагается увеличить с 500 тысяч до 2 миллионов рублей страховую сумму в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, установить, что предельные размеры базовых ставок страховых тарифов устанавливаются Банком России на годовой срок действия договора ОСАГО в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей, собственника транспортного средства (физическое или юридическое лицо), а также назначения и цели использования транспортного средства - для собственных нужд или коммерческих перевозок.

Страховщики получат право корректировать базовые ставки страховых тарифов в зависимости от факторов, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства и на потенциальный размер причиненного вреда.

Такими факторами, в частности, будут являться, во-первых, характеристика (навыки) вождения транспортного средства его владельцем: резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства при условии возможности их фиксации.

Во-вторых, неоднократное в течение года, предшествующего дате заключения договора ОСАГО на новый срок, привлечение к административной ответственности за серьезные административные правонарушения в области дорожного движения.

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#страхование #ОСАГО