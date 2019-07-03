BMW объявила российские цены на новый кроссовер X6

30 ноября в России стартуют продажи BMW X6 третьего поколения, в связи с чем немецкая премиум-марка анонсировала цены и сообщила важные подробности об этой новинке, которая должна дебютировать в сентябре на Франкфуртском автосалоне.

Купеобразный SUV предложат у нас в четырех вариантах по цене от 5 420 000 рублей и до 6 770 000 рублей. Также специально для российских клиентов разработаны 4 Launch пакета с набором самых востребованных опций.

Пожалуй, главной внешней новацией стала подсветка фирменной радиаторной решетки BMW Iconic Glow, которая активируется как при разблокировании замков, так и принудительно. Лазерные фары BMW Laserlight, бьющие на 500 метров, входят на нашем рынке в базовую комплектацию модели.

Фото: Пресс-служба BMW.

Еще одна "фишка" - панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, прозрачная поверхность которой увеличилась на 83%. В прозрачный верх теперь инсталлировано более 15 тыс. светодиодных элементов, напоминающих звезды на ночном небе. В стандартное оснащение входит также и световая дорожка с функцией подсветки подхода к дверям. Для новой "шестерки" доступны различные варианты колесных дисков диаметром от 19 до 22 дюймов.

Отметим и то, что разработчики пересмотрели габариты и пропорции. Длина увеличилась на 26 мм, до 4935 мм, ширина возросла на 15 мм, до 2004 мм, а колесная база растянулась на 24 мм, до 2975 мм. При этом X6 стал на 6 мм ниже (1696 мм), а передняя колея расширилась на 44 мм (1684 м), за счет чего снизился центр тяжести. Объем багажника не изменился (580 литров). Возможностей для трансформации при этом стало больше благодаря заднему сиденью, которое складывается в пропорции 40:20:40.

Салон перекроен с оглядкой на соплатформенный X5. Акцент сделан на виртуальной 12,3-дюймовой "приборке" и медиасистеме OS 7.0 с экраном такого же размера и функцией дистанционного обновления. В базе предлагается 2,5-зонный климат-контроль (именуется именно так) за доплату предложат четырехзонный вариант. Мультимедиа можно управлять шайбой системы iDrive.

Фото: Пресс-служба BMW.

В базе BMW X6 предложат с пружиненной подвеской и амортизаторами с электронной регулировкой. Доступен также вариант с пятиуровневой пневмоподвеской всех колес при стандартном уровне дорожного просвета 214 мм. Клиренс регулируется в диапазоне 80 мм. Можно заказать пакет xOffroad, включающий защиту передней части днища, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением и ездовую электронику с четырьмя режимами движения. Есть также и интересный вариант с адаптивной M-подвеской (с активным электромеханическим стабилизатором и подруливающими задники колесами).

Кроме того, в списке опций значатся интегральное активное рулевое управление с подруливающей задней осью и комплекс Driving Assistant Professional, объединяющий помощь при рулении, систему удержания в полосе, ассистент движения в пробке, а также защиту от боковых столкновений.

Базовая модификация X6 оснащена дизельным мотором объемом 3 литра мощностью 265 л.с. Выше в иерархии расположились версия с 340-сильным 3-литровым бензиновым агрегатом и вариант с 3-литровым турбодизелем мощностью 400 л.с. Топовый 4,4-литровый бензиновым V8 выдает 530 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным "автоматом" и полным приводом. Выпуск BMW X6 новой генерации наладят в США на заводе BMW Group в Спартанбурге.