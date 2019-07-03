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03.07.2019 20:39
Рубрика: Спорт

Сила боли

Почему проигрывает Шарапова
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Провальный старт Марии Шараповой на Уимблдоне, когда при счете 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 теннисистка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы руки, вызвал бурю негодования среди болельщиков и журналистов. Дошло даже до призывов поскорее завершить карьеру.
Несмотря на затянувшуюся полосу неудач, Мария Шарапова не собирается завершать карьеру. Она хочет еще побороться. Фото: EPA Несмотря на затянувшуюся полосу неудач, Мария Шарапова не собирается завершать карьеру. Она хочет еще побороться. Фото: EPA
Несмотря на затянувшуюся полосу неудач, Мария Шарапова не собирается завершать карьеру. Она хочет еще побороться. Фото: EPA

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе придерживается другой точки зрения. Она попыталась объяснить читателям "РГ", что происходит с Марией и каковы ее перспективы на корте.

Анна, как вы восприняли поражение Шараповой от 88-го номера рейтинга француженки Полин Пармантье?

Анна Чакветадзе: Поражение очень обидное, потому что таких соперниц, как Пармантье, Шарапова должна была легко проходить. Все-таки совершенно разные уровни, разные истории у этих теннисисток. Думаю, многие болельщики болезненно восприняли эту ситуацию. Но из позитива могу сказать следующее: после матча Маша пришла на пресс-конференцию и заявила, что будет продолжать бороться. Ни о каком завершении карьеры речи не идет.

Это разумное решение, на ваш взгляд, учитывая, что у Шараповой есть жизнь за пределами корта, есть успешные коммерческие проекты?

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Анна Чакветадзе: Многие считают, что у нее уже нет мотивации. Со стороны может показаться, что легко распрощаться с профессиональной карьерой, на практике это не так. Спортсмены всю жизнь положили на то, чтобы завоевывать титулы, свой статус. Это кропотливая, тяжелая, эмоциональная работа. Поэтому мне хочется, чтобы она пробовала. Надеюсь, что в этом сезоне она еще сыграет на US Open. Удастся ли ей вернуться на прежний уровень, сказать сложно. Но в истории тенниса были игроки, которые возвращались, находясь в ситуации Маши. Например, Андре Агасси приходилось играть турниры категории "фьючерс", которые даже не входят в список турниров ATP. И он поднялся. Еще можно вспомнить Серену Уильямс, которая неожиданно уступила Виржини Раззано в первом круге "Ролан Гаррос". Это как раз был период затишья, когда американка не выигрывала "Больших шлемов". Но она собралась, сменила команду и снова начала побеждать на самых крупных и престижных соревнованиях.

В чем основная проблема Шараповой?

Анна Чакветадзе: Нет какой-то одной причины. Несколько факторов сыграли свою роль. Один из них - нехватка выступлений. Понятно, что Маша никогда не разъезжала по 30 турнирам в год. Но есть теннисисты, которым игровая практика важна. А с травмами получить ее сложно. Кажется, что Маша в любом состоянии должна была проходить первый круг. Поэтому неприятный осадок остался. Но отчаиваться не стоит.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Уимблдон-2019 Мария Шарапова
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