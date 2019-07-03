Что ожидают в Минске от визита Генсека ООН

Проблематика устойчивого развития может занять существенное место во время сентябрьского визита в Беларусь Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Программа и цели его посещения РБ стали предметом обсуждения 3 июля на встрече замминистра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с постоянным координатором системы развития ООН в республике Иоанной Казана-Вишневецкий, информирует сайт отраслевого министерства.

Как известно, цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к действию мирового сообщества, который нацелен на улучшение благосостояния и защиту планеты. Страны ООН согласились с тем, что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области образования и здравоохранения, социальной защиты и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей среды.

В белорусской столице сегодня стороны обсудили широкий круг вопросов взаимодействия МИД с офисом и представительствами учреждений системы ООН в республике. В частности, были рассмотрены возможности укрепления существующего национального координационного механизма по устойчивому развитию, а также целесообразность широкого распространения информации - как в стране, так и за рубежом - об успешных национальных программах и передовом опыте в этой области.

Белорусский дипломат подтвердил готовность своего государства к расширению сотрудничества с программами и агентствами ООН по приоритетным для страны направлениям, в том числе и в области международного чернобыльского сотрудничества.

Заместитель министра и глава офиса ООН затронули также тему развития туризма и отметили целесообразность объединения усилий заинтересованных международных партнеров ради содействия его развитию в Беларуси.