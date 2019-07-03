Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Россиянин Даниил Медведев, который занимает 13-е место в мировом рейтинге, вышел в третий круг Уимблдона.

В матче второго раунда Медведев оказался сильнее победителя квалификации Алексея Попырина. Теннисист, представляющий Австралию, располагается на 101-й строчке рейтинга ATP. Матч продолжался 2 часа 31 минуту и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4 в пользу нашего игрока.

Следующим соперником Медведева станет бельгиец Давид Гоффен, получивший 21-й номер посева.

Напомним, что в мужском турнире принимают участие всего три российских теннисиста. Барьер первого круга преодолели первая ракетка России Карен Хачанов и Андрей Рублев. Хачанов сейчас бьется с испанцем Фелисиано Лопесом. А Рублев завтра сыграет с американцем Сэмом Куэрри.