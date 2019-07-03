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03.07.2019 14:25
Рубрика: Легковые авто

Euro NCAP рассказал о последних краш-тестах. Есть "хорошисты"

Текст: Евгений Костин
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов провёл испытания шести моделей, которые вышли на рынок относительно недавно. Например, Tesla Model 3 стала обладателем высшего балла за работу электронных систем безопасности и помощи водителю.

Фото: www.toyota.ru
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Новый хэтч Skoda Scala показал прекрасный результат защиты взрослых пассажиров при различных сценариях столкновений - 97%, встав в один ряд с Mazda 3 и Mercedes-Benz A-Class. Новые B-Class и GLE продолжили серию получения максимальных оценок, которая началась в 2014 года, и подтвердили, что репутация Mercedes-Benz в вопросах безопасности обсуждению не подлежит.

Все вышеперечисленные модели получили максимальные пять звёзд по итогам краш-тестов со стандартным набором помощников. Однако, что бывает всё реже и реже, среди тестируемых оказались "хорошисты".

Kia Ceed и DS 3 Crossback в стандартной комплектации наградили оценкой в четыре звезды, отметив, что потенциальные покупатели должны быть проинформированы о том, что пакеты допоборудования Advanced Driver Assistance" и "Active Safety Brake" помогут повысить безопасность до максимально возможного уровня.

Все видео краш-тестов можно посмотреть на официальном канале Euro NCAP.

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