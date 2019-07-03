Genesis выпустит маленький кроссовер

Компания Genesis создаст целое семейство кроссоверов на базе своих четырехдверных моделей.

Как официально заявил главный операционный директор корейской премиум-марки Эрвин Рафаэль, в настоящее время ведется разработка С-SUV, иначе - компактного кроссовера, который будет базироваться на заднеприводной платформе седана G70 и получит опциональный подключаемый полный привод. Вероятнее всего, такая модель появится уже в начале 2021 года и получит название GV70.

В то же время уже давно известно, что первенцем Genesis в сегменте SUV станет модель GV80. Этот среднеразмерный автомобиль, базирующийся на "тележке" седана G80, тестируется в камуфляже с весны текущего года. В его конкуренты записаны BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Можно не сомневаться, что эта новинка получит фронтальную часть в стиле флагманского седана G90. В частности, появится большая радиаторная решетка в форме гаральдического щита. На шпионских снимках также хороша покатая крыша с рейлингами. Вероятнее всего, такие же дизайн-решения предложат и для грядущего С-SUV GV70.

Ожидается также, что седаны и соплатформенные им кроссоверы получат единую моторную линейку. В случае с GV80 речь идет о 3,8-литровом бензиновом двигателе мощностью 316 л.с., 3,3-литровом 370-сильном турбоагрегате и 5-литровом топовом бензиновом V8 с отдачей 426 л.с.

Соответственно, и младший кроссовер GV70 получит моторы, знакомые по седану G70. Это 2-литровый бензиновый двигатель (197 и 247 л.с.), 2,2-литровый 200-сильный дизель и топовый 3,3-литровый бензиновый агрегат мощностью 370 л.с.

При этом предполагается, что в линейке трансмиссий GV70 не появится "механика", которая предлагается как альтернатива "автомату" для модели G70.