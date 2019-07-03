Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Euro NCAP рассказал о последних краш-тестах. Есть "хорошисты" 14:25
Видео: вереница автомобилей исчезла, свернув под мост 13:03
Lada Granta, Vesta и Largus сделали кассу АвтоВАЗу в первом полугодии 12:34
Воронин: 95% обращений автовладельцев к финомбудсмену связаны с ОСАГО 12:15
03.07.2019 14:02
Рубрика: Легковые авто

Genesis выпустит маленький кроссовер

Текст: Борис Захаров
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Компания Genesis создаст целое семейство кроссоверов на базе своих четырехдверных моделей.

Как официально заявил главный операционный директор корейской премиум-марки Эрвин Рафаэль, в настоящее время ведется разработка С-SUV, иначе - компактного кроссовера, который будет базироваться на заднеприводной платформе седана G70 и получит опциональный подключаемый полный привод. Вероятнее всего, такая модель появится уже в начале 2021 года и получит название GV70.

Фото: Пресс-служба Genesis
Genesis G90: как изменилась самая дорогая корейская модель

В то же время уже давно известно, что первенцем Genesis в сегменте SUV станет модель GV80. Этот среднеразмерный автомобиль, базирующийся на "тележке" седана G80, тестируется в камуфляже с весны текущего года. В его конкуренты записаны BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Можно не сомневаться, что эта новинка получит фронтальную часть в стиле флагманского седана G90. В частности, появится большая радиаторная решетка в форме гаральдического щита. На шпионских снимках также хороша покатая крыша с рейлингами. Вероятнее всего, такие же дизайн-решения предложат и для грядущего С-SUV GV70.

Ожидается также, что седаны и соплатформенные им кроссоверы получат единую моторную линейку. В случае с GV80 речь идет о 3,8-литровом бензиновом двигателе мощностью 316 л.с., 3,3-литровом 370-сильном турбоагрегате и 5-литровом топовом бензиновом V8 с отдачей 426 л.с.

Фото: Пресс-служба Renault.
Новый Renault Captur не получил главного преимущества кроссовера

Соответственно, и младший кроссовер GV70 получит моторы, знакомые по седану G70. Это 2-литровый бензиновый двигатель (197 и 247 л.с.), 2,2-литровый 200-сильный дизель и топовый 3,3-литровый бензиновый агрегат мощностью 370 л.с.

При этом предполагается, что в линейке трансмиссий GV70 не появится "механика", которая предлагается как альтернатива "автомату" для модели G70.

Lada Granta, Vesta и Largus сделали кассу АвтоВАЗу в первом полугодии
Стало известно, как будет выглядеть новый Opel для России
#Genesis