Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля

Содержание автомобиля с каждым годом все сильнее бьет по карману россиян, поэтому многие стали задумываться о предстоящих тратах уже при выборе машины в автосалоне. Эксперты выяснили, на чем намерены сэкономить отечественные автомобилисты.

Автомобильная экономия

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Приходя в дилерский центр, покупатели в последнее время стали обращать больше внимания не только на цену и характеристики автомобиля, но и на стоимость владения им. Действительно, реальные доходы россиян снижаются, а содержание машины, как известно, занимает немалую часть семейного бюджета. К тому же зачастую к статье расходов добавляются ежемесячные платежи по автокредиту, ведь цены на автомобильном рынке постоянно растут, и все меньше потребителей может потянуть покупку машины без заемных средств.

По словам руководителя отдела продаж "Авилон. Volkswagen" Максима Васильева, изначально клиент ориентируется на свои индивидуальные потребности, связанные с функционалом автомобиля, его внешним видом, опциональным оснащением и пр. И уже затем, если остаются какие-либо сомнения или выбор встает между несколькими моделями, покупатель обращается к стоимости владения. Под этим параметром подразумевается многое: расход топлива, стоимость запчастей и ремонта, стоимость страховки, налоги, потеря в цене при последующей продаже и т.д. Все это тесно взаимосвязано с денежными тратами и имеет важное значение при выборе автомобиля.

"Покупательское поведение напрямую зависит от экономической ситуации в стране и регионе. Поэтому клиенты много внимания уделяют не только цене автомобиля, но и стоимости владения. И это правильное, дальновидное решение. Мало приобрести машину, важно грамотно рассчитать свои каждодневные финансовые возможности, чтобы покупка приносила пользу и удовольствие", - рассуждает председатель совета директоров ГК "ТрансТехСервис" Вячеслав Зубарев.

Специалисты агентства "Автостат" выяснили, какие параметры стоимости владения при выборе автомобиля являются наиболее важными для покупателей. Как оказалось, первостепенное внимание они обращают на расход топлива - эту характеристику участники опроса называли в 74% случаев. Кроме того, немаловажную роль при выборе машины играют стоимость услуг по обслуживанию/ремонту (57%) и стоимость запчастей (42%). А вот размер транспортного налога (28%) и страховки (20%), а также потеря в цене при дальнейшей продаже (22%) имеет для потребителей меньшее значение.

Как полагает бренд-директор Hyundai ГК "Ключавто" Александр Загорулько, расход топлива располагается на первом месте из-за того, что он занимает внушительную часть от общей стоимости владения автомобилем, затраты на обслуживание и ремонт - тоже регулярные. Страхование и транспортный налог - единовременные платежи, которые не зависят от пробега, например. Потеря в стоимости при дальнейшей продаже и вовсе очень условный показатель, поскольку через 3-4 года при продаже значительную роль будет иметь цена на такой же новый автомобиль, а это величина не постоянная.

У всех свои "заморочки"

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Разумеется, параметры стоимости владения могут иметь разное значение для покупателей в зависимости от класса и стоимости автомобиля. Так, владельцев премиальных иномарок значительно меньше других беспокоят расход топлива (58%) и стоимость услуг по обслуживанию/ремонту (46%), хотя эти показатели также находятся на первых местах рейтинга. В то же время величина транспортного налога (35%) волнует их несколько больше, чем стоимость запасных частей (34%).

"Транспортный налог напрямую зависит от стоимости автомобиля и от мощности двигателя. Премиальные иномарки обычно имеют объемные и мощные моторы и соответственно более высокую цену. Поэтому ставка транспортного налога для таких автомобилей может быть довольно высокой. А повседневные расходы на топливо и обслуживание автомобиля менее заботят владельцев премиальных марок, поскольку это состоятельный сегмент покупателей", - поясняет консультант Frost & Sullivan Иван Кондратенко.

Потребителей же массовых иномарок размер транспортного налога интересуют не так сильно. Зато они повышенное внимание уделяют расходу топлива и размеру страховки. Эти параметры они называли чаще других категорий автовладельцев - в 79% и 20% случаев соответственно.

Как отмечает Вячеслав Зубарев, чем дешевле и компактнее автомобиль, тем большая доля расходов приходится на топливо. Для машин В и С класса - это более 20% от стоимости владения, а для премиальных брендов эта цифра менее 10%.

"Владение новой иномаркой, особенно в массовом сегменте, - это престижно, но и дорого, поэтому покупая автомобиль и тратя немалые деньги, хочется хоть где-то сэкономить. Более экономичный автомобиль за весь срок службы может сберечь хорошую сумму на топливе. Что касается страховки, то страховых компаний много, как и тарифов, которые они предоставляют. И цены сильно разнятся, что позволяет найти для себя наиболее выгодное предложение", - констатирует Максим Васильев.

Противоположная ситуация - в сегменте китайских автомобилей. Их покупатели меньше других задумываются о размере транспортного налога и расходах на страхование. Эти параметры поклонники китайского автопрома называли лишь в 20% и 16% случаев соответственно.

"Китайские автомобили зачастую имеют малообъемные двигатели с низкой мощностью, а их стоимость остается относительно невысокой. Поэтому и транспортный налог не является столь высоким. Говоря о страховке, то можно отметить, что китайские машины не пользуются популярностью среди угонщиков, стоимость их ремонта остается сравнительно невысокой, поэтому и уровень страховых платежей также не является значительным", - говорит Иван Кондратенко.

А нам всё равно!

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

У покупателей отечественных машин - другая забота. По сравнению с остальными категориями автовладельцев они больше значения придают таким параметрам как стоимость ремонта (69%) и запчастей (56%). А вот, сколько потеряет автомобиль в цене при дальнейшей продаже, их волнует меньше других.

По мнению Максима Васильева, качество современных отечественных машин сильно повысилось, но все же заметно отстает от зарубежного автопрома. Исходя из этого, владельцы понимают, что российские автомобили будут ломаться чаще, нежели иномарки.

"Отечественные марки до сих пор являются самыми бюджетными в плане сервисного обслуживания. Это их очевидный плюс и важный фактор, влияющий на выбор покупателей. То есть, наоборот - люди ищут автомобиль с невысокой стоимостью ремонта и поэтому приобретают отечественные машины. Что касается остаточной стоимости при перепродаже, этот фактор отходит на второй план с увеличением срока эксплуатации автомобиля. А средний срок владения отечественных машин как минимум на год больше, чем средний срок владения другими марками. Поэтому вопрос потери цены не так сильно волнует владельцев", - считает Вячеслав Зубарев.

Между тем, некоторые участники опроса (4,5%) ни один из перечисленных параметров стоимости владения не посчитало значимым. Причем больше всего таких респондентов оказалось среди владельцев китайских машин (8,5%) и премиальных иномарок (8%).

Как говорит Иван Кондратенко, не удивительно, что владельцы премиальных иномарок не особо задумываются о любых затратах связанных с содержанием автомобиля. Эта категория автовладельцев довольно состоятельная, поэтому и не думает о таких вещах. С владельцами китайских брендов ситуация не столь однозначная. Вероятно, для них все факторы имеют одинаковое значение, поэтому им сложно выделить что-то более или менее важное.

"Кроме того, есть определенная категория покупателей, которые при выборе машины руководствуются только тем, насколько им нравится та или иная модель. Для них не столь важно, дорогое ли будет обслуживание, какая страховка и налог. Это автомобиль мечты, и его покупают вопреки всему", - резюмирует Максим Васильев.