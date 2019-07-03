Обозреватель "РГ" диктовала эти строки из Минска, который 75 лет назад освобождал ее легендарный прадед

3 июля 1944 года советские войска освободили город Минск. В историю эта дата вошла как день освобождения Беларуси, а затем и как День Независимости страны. Спустя 75 лет после тех событий я стою на одной из крупнейших магистралей белорусской столицы - на проспекте Рокоссовского. В рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и Национальным пресс-центром Беларуси, группа журналистов из России получила возможность увидеть, как сегодня хранят память о войне и ее героях...

1 июля 1944 года танковые корпуса 1-го Белорусского фронта, которым командовал мой прадед Константин Рокоссовский, подходили к Минску. В тот день он писал жене Юлии и дочери Ариадне: "Дела идут блестяще. Немцев бьем, гоним и ловим как зайцев. Для них наступил 41 год, отводим душу за все огорчения, причиненные нам в этом злополучном году. Фрицы плохо научились выходить из окружения, и этой возможности мы им не дадим. Но о войне довольно. Как поживаете вы? Какие новости? Как здоровье, самочувствие? Я бодр, и даже чрезмерно. Нервное напряжение огромное, но утомления еще не чувствую". И хотя в письме об этом ни слова, сегодня мы уже знаем: накануне ему было присвоено звание маршала Советского Союза. За Беларусь.

Есть особый смысл в том, что главный государственный праздник Беларуси - День Независимости - отмечается 3 июля. Белорусы, в том числе и родившиеся уже после окончания Второй мировой войны, делят историю на до и после этой даты. Ведь во время войны в стране погиб каждый третий житель... В Мемориальном комплексе "Тростенец" называют цифру 2 700 000 человек.

На белорусской земле немецкие захватчики сожгли, разрушили и разграбили 209 из 270 городов и районных центров, 9200 деревень. Такие крупные города, как Минск, Гомель и Витебск были разрушены на 80-90 процентов.

На территории Беларуси было создано более 260 лагерей смерти и мест массового уничтожения. Рядом с деревней Малый Тростенец в десяти километрах от Минска по Могилевскому шоссе находился один из самых больших по количеству уничтоженных там людей нацистских лагерей смерти - в нем погибли 206 500 человек.

Как только мы ступили на территорию мемориала "Тростенец", солнечная погода внезапно сменяется бурей. Хлещет дождь, деревья пригибает к земле ветром, летят ветки... Я вспоминаю, каким, по рассказам, впервые увидел освобожденный Минск мой прадед. "Тяжелая картина открылась перед глазами воинов-освободителей. Минск лежал в развалинах. Немногие уцелевшие здания были заминированы и подготовлены к взрыву. К счастью, их удалось спасти. Дело решила стремительность ворвавшихся в город частей. Жители города, перенесшие ужасы оккупации, восторженно встречали наших воинов. Вся страна приветствовала освободителей Минска".

И сегодня - 3 июля 2019 года - вся Беларусь чествует освободителей Минска. И мы, участники пресс-тура, стали свидетелями этого грандиозного действа: везде проходят праздничные концерты, шествия "Беларусь помнит". Вечером - парад, в ходе которого по проспекту Независимости промаршировали около четырех тысяч военнослужащих, в том числе российских. Перед трибунами пронесли Знамя Победы и флаги фронтов, которые участвовали в белорусской наступательной операции "Багратион" в 1944 году.

Говорят, что иногда Сталин называл Рокоссовского "Мой Багратион". Дело в том, что операции предшествовало "сражение" прадеда с самим Сталиным - Рокоссовский с огромным трудом убедил Верховного главнокомандующего принять его план, который предусматривал нанесение двух ударов. "Составлению плана предшествовала большая работа на местности, в особенности на переднем крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе. Изучение местности и состояния вражеской обороны убедило в том, что на правом крыле фронта целесообразно нанести два удара с разных участков: один - силами 3-й и 48-й армий из района Рогачева на Бобруйск, Осиповичи, другой - силами 65-й и 28-й армий из района нижнее течение Березины, Озаричи в общем направлении на Слуцк. Причем оба удара должны быть главными. Это шло вразрез с установившимся взглядом, согласно которому при наступлении наносится один главный удар, для чего и сосредоточиваются основные силы и средства. Принимая несколько необычное решение, мы шли на известное распыление сил, но в болотах Полесья другого выхода, а вернее сказать - другого пути к успеху операции у нас не было".

...В столице Беларуси в День Независимости прошло более 80 мероприятий. В микрорайоне Серебрянки - на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Малинина расположен парк имени Н.Г. Грековой. Мы идем по этому парку с Надеждой Малининой - внучкой генерала армии Михаила Малинина и его жены - председателя Верховного Совета Белорусской ССР с 1938 по 1947 год Надежды Грековой. Надежда, названная в честь бабушки, рассказывает, как удивительно современное пересечение проспекта, улицы и парка отразило пересечение судеб этих троих людей. Легенда гласит, что знакомству Грековой и генерала Малинина поспособствовал сам Сталин. Но настоящей "свахой" был Рокоссовский, правой рукой которого на 1-м Белорусском фронте и был начальник штаба фронта Михаил Малинин. В начале 1944 года в Гомель на сессию Верховного Совета СССР, которую было решено проводить на освобожденных территориях, приехала во главе белорусской делегации 33-летняя Надежда Грекова. Встречал ее Рокоссовский. "Накануне сессии Сталин разговаривал по телефону с Рокоссовским и в конце беседы сказал: "Вы знаете, что Грекова не замужем? Ваш Малинин - вдовец. Прекрасная была бы пара!" Подробности самого знакомства точно неизвестны. Но известно, что бабушка произвела на дедушку очень сильное, ошеломительное впечатление, такое, что он, несмотря на напряженную деятельность во главе штаба фронта, смог разглядеть в ней любовь всей своей жизни. 3 мая 1944 года в Овруче они зарегистрировали брак, который продлился до конца жизни дедушки. А бабушка посвятила свою жизнь хранению памяти о нем". Что На­дежда чувствует, гуляя по парку Грековой? Почему она приехала в эти дни в Минск? "Потому что бабушка воспитала в нас любовь и уважение к Беларуси. Кроме того, операция "Багратион" связала их с дедушкой судьбы, и для нее это была особая дата", - отвечает На­дежда.

Как только мы ступили на территорию мемориала "Тростенец", солнечная погода внезапно сменилась настоящей бурей...

На 75-летие освобождения Беларуси приехало множество гостей из России. Мы отметили эту дату вместе, как вместе сражались наши деды и прадеды.

Надежду Малинину наши репортеры отыскали в одном из парков Минска. Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ

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3 июля в Москве отгремит праздничный артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения Минска от фашистских захватчиков.