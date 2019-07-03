МИД готов работать на равных с новым руководством ЕС

Россия готова к равноправному диалогу с новым руководством Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Необходимо только, что эти контакты были равноправными и заточены на пользу друг друга", - уточнил высокопоставленный дипломат.

Напомним, накануне Европейский Совет согласовал имена будущих руководителей институтов ЕС. Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, европейскую дипломатию возглавит мининдел Испании Жозеп Боррель, новым шефом ЕЦБ станет бывший глава МВФ Кристин Лагард, она уже сложила свои полномочия в фонде, а бельгийский премьер Шарль Мишель должен возглавить Евросовет. По процедуре, кандидатуры назначенцев должен одобрить Европарламент.