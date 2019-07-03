Новости

Путин рассказал о подготовке к юбилею Победы 14:32
Euro NCAP рассказал о последних краш-тестах. Есть "хорошисты" 14:25
Страховые компании усилили конкуренцию на рынке ОСАГО 14:22
Детей находящихся в тюрьмах Ирака россиянок вернут в Россию до осени 14:22
Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 20 человек 14:19
В древнейшей пирамиде Египта найден "путь в загробный мир" 14:18
Крымчан предупредили о шквале и сильных ливнях 14:17
Путин продемонстрировал знание английского на церемонии в Кремле 14:15
В Ульяновске загорелся павильон рынка 14:10
На границе с Финляндией ФСБ нашла ордена в тайнике машины 14:08
Genesis выпустит маленький кроссовер 14:02
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба 14:01
В Сочи на жителя Кущевки завели дело за гибель собаки 13:55
Из Заполярья впервые отправят на переработку крупную партию батареек 13:54
В Мурманске прошел митинг памяти погибших подводников 13:48
Американский форвард Дэрран Хиллиард перешел в ПБК ЦСКА 13:43
Пилот рухнувшего на Кубани самолета не имел прав на управление 13:42
Путин принял верительные грамоты новых послов 13:37
МИД готов работать на равных с новым руководством ЕС 13:36
Полицейские задержали мужчин, избивших режиссера Агнию Галданову 13:31
В Курганской области загорелся мужской монастырь 13:30
Путин обсудит с правительством поручения по "Прямой линии" 13:29
Союз страховщиков создал сервис для прогнозирования затоплений 13:27
"Союзмультфильм" выпустит цикл мультиков об исчезающих русских словах 13:22
"Спартак" представил форму на новый сезон 13:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
03.07.2019 13:36
Рубрика: Власть

МИД готов работать на равных с новым руководством ЕС

Текст: Александр Саможнев

Россия готова к равноправному диалогу с новым руководством Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Фото: iStock
Как в Брюсселе "демократично" выбирали руководителей Евросоюза

"Необходимо только, что эти контакты были равноправными и заточены на пользу друг друга", - уточнил высокопоставленный дипломат.

Напомним, накануне Европейский Совет согласовал имена будущих руководителей институтов ЕС. Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, европейскую дипломатию возглавит мининдел Испании Жозеп Боррель, новым шефом ЕЦБ станет бывший глава МВФ Кристин Лагард, она уже сложила свои полномочия в фонде, а бельгийский премьер Шарль Мишель должен возглавить Евросовет. По процедуре, кандидатуры назначенцев должен одобрить Европарламент.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Международные организации Европейский союз Европарламент Россия и Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин говорил с нидерландским премьером о малазийском самолете
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения
Английский Зеленского рассмешил канадцев