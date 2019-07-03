"Модный" вид пауков назвали в честь Карла Лагерфельда

Ученые из Гамбургского университета обнаружили в Австралии новый вид паука и назвали его в честь умершего в начале года модельера Карла Лагерфельда. Вид паука теперь официально называется Jotus karllagerfeldi.

"Цвета животного напомнили нам о стиле Карла Лагерфельда: например, черные лапки похожи на перчатки, которые он всегда носил, большие черные глаза напоминают очки модельера, а белая окантовка на черных лапках - его строгий английский воротник", - написали авторы исследования в Evolutionary Systematics.

Данило Хармс из Гамбургского университета (Германия) и его коллеги пишут, что добавляют "пять новых видов к роду Jotus. Три из них названы в честь людей, которые вдохновляли (или продолжают вдохновлять) мир своей тяжелой работой и творчеством".

Вид Jotus karllagerfeldi, разновидность из семейства пауков-скакунов, размером от четырех до пяти миллиметров, обитает на восточном побережье Австралии. Это один из восьми видов пауков-скакунов, которые широко встречаются в "австралийской глубинке", но при этом мало изучены.