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19.02.2019 17:20
Рубрика: Общество

Чем нам запомнится Карл Лагерфельд

Текст: Мария Воронова
Немецкий модельер Карл Лагерфельд скончался в возрасте 85 лет, а это значит, что ушла целая эпоха, ознаменованная темными солнечными очками и белоснежными волосами, собранными в конский хвост.

Кстати, настоящая фамилия модельера пишется и читается немного иначе, чем мы привыкли, - Лагерфельдт (нем. Lagerfeldt), он официально сменил ее, когда издал свою книгу The Karl Lagerfeld Diet, так как считал, что новый вариант его имени в названии книги звучал бы "более прибыльно".

Создавал коллекции для ведущих модных домов и не боялся масс-маркета

Карл Лагерфельд известен не только личным брендом, но и сотрудничеством с ведущими модными домами (среди которых и Chanel) - с 1963 года он сотрудничал сразу с четырьмя: Chloé, Krizia, Charles Jourdan и Fendi, создавая для них абсолютно не похожие друг на друга коллекции. Однако Лагерфельд создавал коллекции и для массмаркета, а именно для H&M, и однажды был чрезвычайно возмущен, что в линейке стали выпускать большие размеры.

Дело в том, что Лагерфельд был помешан на стройности и высказывался против запрета появления на подиуме слишком худых моделей. Например, одной из его последних любимиц стала отличающаяся худобой дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер, совместно с которой Лагерфельд создал коллекцию Karl X Kaia.

Говорил, что идеи коллекций приходят ему во сне

В свои 80 и в 85 он активно работал, не помышляя о пенсии. А эталоном для него было 14 коллекций в год по 60 образов в каждой. Он говорил, что все образы видит во сне, а утром только зарисовывает, что ему приснилось ночью.

Использовал настоящий мех в своих коллекциях

Несмотря на то, что высокая мода выступает за сохранение животных, Лагерфельд поддерживал использование натурального меха. Он почти не ел мясо и боготворил свою кошку, которой посвящал некоторые свои коллекции.

Создал фирменный стиль

Сам Лагерфельд известен серьезным отношением к диете не только на словах. Он похудел почти на 42 килограмма, чтобы носить одежду размера 46/48. "Мода - самая здоровая мотивация для похудения", - говорил модельер, фирменный стиль которого известен даже людям, далеким от фэшн-индустрии: перчатки-митенки, узкие скрывающие шею воротнички, серебряные украшения, черный костюм (и обязательно узкие штаны).

Рисовал карикатуры

Карл Лагерфельд также знаменит как фотограф и карикатурист. Так, например, в 2010 году на один день модельер занял должность главного редактора французской ежедневной газеты Libération и сделал для нее несколько карикатур.

А вот следующий опыт Лагерфельда можно назвать "экзотическим": он оставил свой след в видеоигре Grand Theft Auto IV, представленной в 2008 году. В ней можно услышать голос Лагерфельда в фиктивной радиостанции K109.

Прямая речь

Донателла Версаче в Instagram:

"Карл, твой гений изменил жизнь очень многих, особенно мою и Джанни, - написала сестра покойного модельера Джанни Версаче. - Мы никогда не забудем твой невероятный талант и бесконечное вдохновение. Мы всегда учились у тебя".

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