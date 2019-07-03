Названы простые и дешевые способы улучшить питание

Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.

Поэтому надо действовать постепенно, например, в соответствии с диетическими рекомендациями на 2015-2020 годы, разработанные американскими специалистами. Об этом пишет Medicalxpress.

Медики рекомендуют хотя бы один-два раза в неделю заменять мясо на фасоль. Несмотря на то, что это продукты разного происхождения, они достаточно схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. А пользы для фигуры и организма от бобовых больше, чем от мяса. Тем более, красного мяса.

Ранее исследователи из Оксфордского университета выяснили, что даже умеренное потребление красного мяса (в особенности, обработанного) увеличивает вероятность заболеть раком кишечника. Медики рекомендуют в первую очередь изменить отношение к обработанным мясным продуктам - сосискам, колбасе, ветчине. На такой еде лучше сэкономить.

Любителям побаловать себя пиццей диетологи рекомендуют отказаться, например, от пепперони в пользу овощного блюда. Сегодня в ресторанах большой ассортимент вкусной пиццы с грибами, цукини, стручковой фасолью, рукколой, грушей и другими интересными сочетаниями.

Сливочное масло диетологи рекомендуют заменить оливковым. Его и другие растительные масла специалисты советуют использовать вместо майонезных и сливочных заправок (например, для салатов). Так вы увеличите количество полезных ненасыщенных жиров в организме и одновременно сократите употребление насыщенных.

Количество последних также можно уменьшить, если готовить соусы не на основе молока и сливок, а используя, например, томатное пюре и травы.

Также специалисты рекомендуют иногда вместо картошки использоваться тыкву (в том числе, как альтернативу картошке фри). Быстрее отказаться от белого хлеба поможет переход на мультизерновой и цельнозерновой хлеб.