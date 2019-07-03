Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей

Автомобильные эксперты составили рейтинг самых популярных в России машин стоимостью от 1,5 до 2 миллионов рублей. В тройку лидеров вошли Toyota, Kia и Volkswagen.

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", в основу исследования легла средневзвешенная цена каждой модели с учетом всех модификаций, реализованных на российском рынке за пять месяцев нынешнего года.

Первое место занял седан Toyota Camry, который при средней стоимости 2 000 000 рублей разошелся тиражом в 13319 единиц.

На втором месте расположился кроссовер Kia Sportage стоимостью 1,76 миллиона рублей и результатом 13 221 автомобиль. Третью строчку занимает другой кроссовер Volkswagen Tiguan, средняя цена которого также около 2 миллионов рублей, а объем продаж 13 060 автомобилей.

Далее места в рейтинге распределились следующим образом. На четвертой позиции - кроссовер Toyota RAV4, средняя стоимость которого незначительно превышает 2 миллиона рублей, а объем продаж - 10 657 автомобилей. Пятую строчку занимает седан Kia Optima стоимостью 1,72 миллиона рублей - 9 880 автомобилей. На шестой позиции расположился кроссовер Hyundai Tucson, средняя цена которого составила 1,69 миллиона рублей - 9 445 автомобилей.

Затем идут Nissan Qashqai стоимостью 1,64 миллиона рублей - 9 193 единиц, Mitsubishi Outlander - 9 103 автомобилей, Nissan X-Trail - 8 607 автомобилей и Mazda CX-5 - 7 484 автомобилей. Средневзвешенная цена трех последних моделей - около 2 миллионов рублей.

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